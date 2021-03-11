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Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?

Telefonda işlemci modeli nasıl öğrenilir? Android telefonda işlemci modeli nasıl öğrenilir? İOS telefonda işlemci modeli nasıl öğrenilir? Telefonun donanım özellikleri nasıl öğrenilir? Teknolojinin gelişmesiyle beraber herkes kulandığı akıllı telefonun donanım özelliklerinin neler olduğunu öğrenmek için neler yapması gerektiğini merakla araştırıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 21:15
Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?
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Hemen hemen herkesin hayatında önemli rol alan telefonlar herkesin kullandığı cihazlardan birisidir. Telefon kullanıcıları kullandıkları cihazların işlemcilerini nasıl öğreneceklerini merakla araştırıyorlar.

Telefon İşlemcisi nasıl öğrenilir?

Telefon kullanıcıları kullandıkları cihazların işlemcisinin ne olduğunu öğrenmek için araştırma yapıyor. İşlemci, bir akıllı telefon seçerken kamera özellikleri, bellek veya tasarım kadar dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır. İşlemci telefonun beyni, çalışma performansını doğrudan etkileyen bir  şeydir. Bunun yanı sıra, indirdiğiniz uygulamaların telefonla uyumlu olup olmayacağını da belirler. Telefon işlemci öğrenme işlemi sayesinde telefonunuzla ilgili önemli bilgiler edinebilirsiniz. Android cihazlar genellikle ARM64, ARM veya x86 mimarisine sahip işlemciler kullanır. Yeni teknolojilere adaptasyonu sayesinde yeni akıllı telefonlarda ortaya çıkan ARM64, bu işlemciler arasında yer alıyor.

Telefon İşlemcisi öğrenilirken, Android ve İOS telefonlarda işlemci öğrenme işlemi, hafıza ya da RAM bilgileri Ayarlar kısmında kolaylıkla öğrenilemez. iOS ve android telefon işlemci öğrenme yöntemleri için farklı uygulamalar kullanılır. Telefon kullanıcıları, kullandıkları cihazların donanımı, işlemci bilgileri ve telefon işlemci kapasitesi hakkında bilgileri uygulamalar aracılığıyla öğrenebilirler.

Telefon işlemcisini öğrenmek için kullanılacak uygulamalardan biri CPU-Z programıdır. CPU-Z akıllı telefonunuzla ilgili her türlü teknik bilgiyi gösterir – işlemci, işlemci hızı, çekirdek sayısı, RAM, pil bilgileri, vb.  ve isterseniz PDF formatında rapor verir. Telefon işlemci bilgilerini öğrenmek için en çok kullanılan programlardan biridir.

CPU-Z programını kullanmak isteyen kişiler;

  • Google Play Store veya App Store üzerinden uygulamanın adını yazarak ücretsiz olarak indirebilirler.
  • Programın indirilmesinin ardından karşınıza gelen izinleri onaylamanız gereklidir.
  • Android işletim sistemine sahip cihazlarda program açıldığı zaman ekranın üst kısmında işlemci modeli yazmaktadır.
  • iOS cihazlarda açılan ekranda “İşlemci” yazan kısma tıklayarak işlemci modelinize bakabilirsiniz.
  • CPU-Z programı aracılığıyla kullanılan telefonun teknik özellikleri hakkında pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür.

Telefonda CPU Frekansı ne işe yarar?

PU frekansı, işlemcideki CPU çekirdeklerinin komutlarınızı ne kadar hızlı işleyebileceğini gösteren faktördür. Bu nedenle, telefonun beyni işlemcinin en önemli bileşenidir. Bu, işlemci hızını ifade eder ve telefonun performansını doğrudan etkiler.

Telefonda işlemci hızı ne kadar olmalı?

Akıllı telefon tercih edilirken mümkün olduğu kadar 1.4 GHz ve üstü – 2.0 GHz frekanslı modellerdeki telefonlar tercih edilmelidir. Fakat CPU frekansı düşük bir telefon olsa bile, işlemcinin çekirdek sayısı yüksekse, veriler çekirdekler üzerinde dağıtılabilir ve daha hızlı işlenebilir. İşlemcide bulunan çekirde yapıları benzerlik gösteriyorsa, yüksek çalışma frekansı olan işlemci veya çok sayıda yüksek frekanslı çekirdeğe sahip işlemci öne çıkmaktadır. Bundan dolayı telefon alınırken, işlemci hızının değerlendirilmesi yapılırken işlemcinin sahip olduğu çekirdek sayısı da dikkate alınması gereken konular arasındadır.

2021 yılında, artık her şeyin dijitalleşmesinden dolayı 4 çekirdekli işlemciye sahip akıllı cihazlar istenilen performansı vermeyebilir. Bu yüzden 8 çekirdekli bir işlemciye sahip akıllı telefon tercih edilmelidir.

Bu işlemciler “4 + 4” veya “8 çekirdekli” olabilir. İşlemciniz,

  • “4+4 çekirdekli” ise işlemci hızı minimum 1.4 GHz,
  • “8 çekirdekli” ise işlemci hızı minimum 1.7 GHz olmalıdır.


Son Güncelleme: 11.03.2021 21:15
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