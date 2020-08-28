Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri

Günümüzde akıllı telefonların her biri artık birer fotoğraf makinesi kadar iyi fotoğraf çekiyor. Sosyal medyanın da aktif kullanılmasıyla artık her anımızı fotoğraflama ihtiyacı duymaktayız. Yüksek çözünürlükteki telefon kameralarının ortaya şahane fotoğraflar çıkarsa da daha iyi fotoğraf çekebilmek için bazı tüyolar bulunmaktadır.

Görüntüyü odaklama

Çektiğiniz görüntüde doğru noktaya odaklanmak çok önemli bir husustur. Kamera merceğinizin görüntüyü netleştirmesini istediğiniz noktayı seçin ve ekranın o noktasına dokunun. Öneğin bir yemeğin fotoğrafını çekmek istiyorsanız, görüntüyü yukardan çekerek yemeğin olduğu kısma dokunun. Bu işlem yemeği diğer alanlardan daha net görüntüleyecektir.

Simetrik olmasına dikkat edin

Yakın plan çekmeye önem verin

Telefonunuzla çekeceğiniz simetrik fotoğraflar, görüntüye bir denge katacaktır. Telefonunuzu düz tutarak çizgiler, geometrik şekiller çekebilirsiniz. Öneğin çizgilere bölünmüş bir kaldırım taşını çektiğinizde bu ilgi çekici olacaktır.

Basit görünen bir görüntünün fotoğrafını yakın çekim ile çektiğinizde bu bir sanat eserine dönüşebilir. Çekim yaparken flaş ışığı kullanmak yerine doğal ışıktan faydalanın. Öneğin bir kuş tüyünü yakın planda çektiğinizde ortaya tüm detayları gösteren muhteşem bir fotoğraf çıkacaktır.

Dikey ya da yatay çekin

Fotoğraf çekerken telefonu yamuk tutmak çekeceğiniz görüntünün kalitesini düşürecektir. Telefonu tam dikey ya da yatay tuttuğunuzda görüntü daha güzel görünecektir.