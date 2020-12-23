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Telefon hafızasında boş yer açmak için yapılacak işlemler

Son günlerde yaygınlaşan akıllı telefonlarda hafıza depolama sorunu ve hafızada hangi yöntemlerle boş yer açmak yapılması gereken işlemleri haberimizden keşfedebilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:27
Telefon hafızasında boş yer açmak için yapılacak işlemler
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Birçok insanın bugünlerde kullandığı akıllı telefonların büyük depolama alanları mevcut şekilde karşımıza çıkıyor. Bazen yüklenen uygulamalar, çekilen video ve fotoğrafların çokluğu sebebiyle bu depolama alanları ihtiyacı karşılamıyor.

Akıllı telefonlarda boş yer açmak için neler yapılabilir?

Akıllı telefonların hafızası ne kadar büyük olsa da %20’lik kısmı boş bırakılmasında fayda var. Hafızası tamamen dolu olan telefonlarda genellikle çeşitli sorunlar baş gösteriyor. Telefonda boş yer açmak için başlıca olarak şu yöntemlerin yapılması gerekiyor;

1-Kullanılmayan verileri silebilirsiniz

İlk yöntem olarak telefonda gereksiz yere yer kaplayan dosyaları silin.

-İndirilenler klasörünü temizleyin

-Gerekli olmayan video, fotoğraf ve müzikleri cihazdan kaldırın.

-Kullanılmayan uygulamaları silin

-Başka bir uygulama yardımı ile ön belleği temizleyin

2-Kullanılan verileri yedekleme yapın

-Telefondaki fotoğraf, video ve müzikleri bulut ortamında yedekleyin.

3-Klon dosyaları silin

-Başka bir uygulama ile telefondaki klonlanmış dosyaları silin

Bütün bu yöntemlerden sonra telefon hafızasında birazda olsa yer açılacaktır. Bu süreçten sonra yeni dosyaları bulut veya bir diske aktararak yedeklemeyi unutmayın. Böylelikle ilerde bu gibi sorunlar karşılaşma olasılığını azaltırsınız.



Son Güncelleme: 23.12.2020 18:27
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Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonHafızaYer Açma
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