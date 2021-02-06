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Telefon hafıza kartını okumuyor ne yapmalıyım? Telefon hafıza kartı sorunları ve çözüm yöntemleri

Herkesin hayatında bir kez de olsa yaşadığı problemlerden biri olan telefonun hafıza kartını okumaması durumu için bir yazı yazmak istedik. Konu edilen sorun ile ilgili birkaç çözüm sunduğumuz bu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 21:28
Telefon hafıza kartını okumuyor ne yapmalıyım? Telefon hafıza kartı sorunları ve çözüm yöntemleri
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Telefonunuzun bir türlü göremediği hafıza kartınız için çözüm arıyorsanız sizin için birkaç küçük ama etkili önerimiz var.

 

Çoğu telefonun sahip olduğu hafıza kapasitesi yeterli gelmediğinden hafıza kartını önem taşıyan bilgilerimizi saklamak için kullanırız.

 

En sık karşılaşılan durumlardan biri olan telefonun hafıza kartını görmemesi durumuna birçok durum sebep olabilir. Bu sorunlar cihazınızdan veya kartınızdan kaynaklı olabildiği gibi yazılım kaynaklı da olabilir.

 

YÖNTEMLER

 

Bildiğiniz üzere hafıza kartlarının üstünde sarı, şeritli, parlak bir alan vardır. Cihazınız o alan sayesinde kartınızı okuyabilmekte. Sorununuz için ilk önce o alanı bir silgi yardımı ile temizlemeyi deneyiniz. Kirli manyetik alan kısmı cihazınızın kartı okumama sebebi olabilir. Arada oksitlenen manyetik alan çoğunlukla sorunun asıl sebebidir.

 

Eğer manyetik alanı silmek size bir sonuç vermdiyse bu sefer de cihazınızda kartı taktığınız kısmı temizlemeyi deneyiniz. Ancak cihazınızda kartı taktığınız bölme hassastır. Bu nedenle orayı temizlerken dikkatli olunuz. Sert bir cismi temizleme amacı ile içine sokmak gibi bir hataya düşmeyiniz. Sürekli olarak telefonlarımızı cebimizde taşıdığımız için kartı taktığımız kısmın kirlenmesi olası bir durumdur. Üfleme yöntemi ile cihazın o kısmını tozdan arındırabilirsiniz.

 

Telefonunuz hala kartı okumuyorsa durumun kartla mı yoksa cihazla mı alakalı olup olmadığını anlamanız gerekmektedir. Bunun için de cihaz değiştirmeniz gerekir. Öneğin bir bilgisayarınız var ise kartınızı, bilgisayara yerleştiriniz. Eğer bilgisayarınız kartı okuyabiliyorsa bir yönteminiz daha var demektir. Kart biçimlendirme yapabilirsiniz.

 

İlk olarak belge kısmında açılan karta sağ tıklayınız. Daha sonra çıkan seçenekler arasından FAT 32’yi seçiniz. Bunun ardından da ‘hızlı biçimlendir’ seçeneğine tıklayınız.

 

Bu aşamalardan sonra biçimlendirme yaptığınız kartı, telefona yerleştirmeyi deneyiniz.

 

Bazen kartlar şifrelenmiş durumda olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda kartın içeriğine erişemezsiniz. Ne telefonda ne de bilgisayarda bu mümkün değildir. Ancak biçimlendirme yaparak şifreyi kırabilirsiniz. Önemli kısım ise şudur; biçimlendirme yaparsanız kartın içindeki her şey silinir. Bu kısmı unutmayınız.

 

Tüm bunlara rağmen cihazınız hala kartı göremiyorsa hafıza kartınızı değiştiriniz. Yeni taktığınız kart çalışıyor ise bu asıl kartınızın hatalı olduğu anlamına gelir. 

 

Eğer denediğiniz yeni kartlar da cihazınız tarafından okunmuyorsa, bu cihazınızda bir problem var demektir. 

 

Artık sorununuza çare bulmak için Servise gitmekten başka bir yol yoktur. Cihazınızdaki yuva kısmı değiştirilir ve böylelikle sorun giderilir.

 

Umarız ki yazımız sizler için faydalı olmuştur.

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 21:28
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Hafıza KartıHafıza Kartım Okunmuyor
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