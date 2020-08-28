Telefon doğru kullanımı nasıldır? Akıllı telefon kullanırken yaptığınız 5 büyük hata

Akıllı telefonlar artık insanların zorunluluğu haline gelmiştir. Telefon kullanımının bu denli yoğun olmasıyla birlikte kullanım esnasında bazı hatalar yapılabilmektedir. Özellikle de sosyal medya platformlarına gösterilen yoğun ilgi ile birlikte akıllı telefonla birlikte geçirilen vakit büyük ölçüde artış göstermiştir. Bu süreçte telefon kullanırken farkında olmadan yaptığınız bazı hatalar bulunabiliyor.

Telefon kullanırken yaptığınız 5 hata nedir?

Cep telefonunu kullandığınız sırada fark etmeyerek yaptığınız bazı hatalar olabiliyor. Buna göre yapabileceğiniz en büyük 5 hata;

Akıllı telefonunuz yanındayken uyumak,

Uzun süre mavi ışığa maruz kalmak,

Düşük sinyal veren telefon kullanmak,

Telefonunuzla cildinizi temas ettirmek,

Telefona yanlış pozisyonda bakmaktır.

Akıllı telefonla birlikte uyumak

Uyuduğunuz sırada akıllı telefonunuzu yanınızda bulundurmak en sık yapılan hatalardan bir tanesidir. Cep telefonu içerisindeki elektromanyetik verici ile alıcılar uzun süre dalgalar yayarak beyninizde olumsuz etkiler meydana getirebiliyor. Bundan dolayı cep telefonunuzu mümkün olduğunca baş ucunuzda bulundurmamalı veya uçak moduna almalısınız.

Uzun süre mavi ışığa maruz kalmak

Cep telefonu kullanıcılarının tamamına yakını uyku öncesinde sosyal medya hesaplarında geziniyor. Karanlık ortamda cep telefonunun yaydığı mavi ışık ise sağlığınız için zararlı olmaktadır. Cep telefonundaki ışık uyuyabilmek için melatonin hormonunu olumsuz etkiler. Öte yandan gece saatlerinde telefona bakmanız görme bozukluğu ve baş ağrısı gibi sorunlar yaratıyor.

Düşük sinyal veren telefon kullanmak

Telefonlarınızın sinyalinin düşük olması arama yapılmasını engeller. Bu telefonlarla yapacağınız aramalarda kaliteniz büyük ölçüde düşecektir. Telefon sinyalindeki düşüklük daha çok radyasyon anlamına geliyor. Telefonunuzun yaydığı radyasyon seviyesinin yüksekliği sağlığınızda daha büyük problemler meydana getirebiliyor.

Telefonunuzu cildinize temas ettirmek

Telefonunuzu sürekli olarak cildinize temas ettirmek yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesidir. Özellikle 900 MHz dolaylarında iletim sinyalleri telefonunuzun ısınmasına neden olabilir. Telefonun vücudunuza yakın olması radyasyonunun yayılmasına sebep olabilir. Cep telefonunuzu ciltten uzakta tutmanız ve radyasyon emilimini azaltmanız gerekir.

Cep telefonuna yanlış pozisyonda bakmak

Cep telefonunuzla ilgilenirken durduğunuz pozisyon son derece büyük bir önem taşıyor. Cep telefonunuzu sürekli olarak kullanmanız baş parmak yaralanmalarına neden olabiliyor. Text Neck ismi verilen boyun fıtığı türü uzun süreli kullanımlarda meydana gelebilmektedir. Cep telefonunuzu kullanırken bu sorunları yaşamamak adına doğru pozisyonda tutmalısınız. Telefon ekranını görebilmek için boynunuzu öne eğdiğinizde fazlasıyla ağırlık oluşabilir. Bu durum da boyun ağrıları yaşamanıza ve duruş bozukluklarıyla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilmektedir. Bu ve benzeri sorunlarla karşı karşıya kalmamak için cep telefonunuzu göz hizasında tutmalısınız.