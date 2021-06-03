İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 3 Haziran 2021 Perşembe

Haziran 3 Perşembe günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:10
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 3 Haziran 2021 Perşembe
Takip Et:

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için çeşitli yöntemler aramaktadır. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatarak, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir;

- Telefon şarjdayken kullanmamak

- Ekran parlaklığını azaltmak

- Telefon şarjını tamamen bitirmek

- RAM’i fazla zorlamamak

- Şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

- Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamak

- Konum servislerini kapalı tutmak

- Kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjdayken kullanmamak

Telefonu şarjdayken kullanmak, telefona ve bataryaya en büyük zararı vermektedir. Telefon şarj edilirken aynı anda kullanmak şarjı azalttığı için bataryanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu sebeple telefon şarj edilirken telefonu kullanmamak, batarya yeterli miktarda dolduğunda kullanıma başlamak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltmak

Telefonun şarjını en kısa sürede tüketen etmenlerden biri de ekran parlaklığının yüksek ayarda kullanılmasıdır. Ekran ışığı ne kadar yüksek olursa, batarya hızla azalacaktır. Telefonun ekran parlaklığını orta seviyelerde ya da kısık olarak kullanmak batarya ömrü açısından faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjını tamamen bitirmek

Telefon kullanıcıları genellikle batarya tam bitmeden yeniden şarj etmeye başlarlar. Bu da telefon için oldukça riskli bir durumdur. Bataryanın ömrünü uzatabilmek ve telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil tamamen bittiğinde telefonu şarja takmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için RAM’i fazla zorlamamak

Telefonun arka planında çalışan RAM uygulaması, işlemcinin gereğinden fazla çalışmasıyla telefon bataryasını zorlayacaktır. Bataryanın ömrünü uzatabilmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

Telefon şarjı dışarıda aniden bittiğinde ilk olarak toplu alanlarda kullanılan şarj istasyonları tercih edilmektedir. Ancak bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır ve bu da batarya ömrünün kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle yalnızca orijinal şarj aletleri ile telefonu şarj etmek gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı kullanmamak

Telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarladığınız hareketli resimler, her ne kadar telefona hoş bir görüntü katsa da batarya ömrü açısından oldukça sakıncalıdır. Telefonun batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyuculardan uzak durmalısınız.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için konum servislerini kapalı tutmak

GPS yani konum servisi telefonda her daim açık tutulmaması gereken bir özelliktir. Çünkü konum servisleri şarjı hızlı tüketen uygulamalardan biridir. GPS’i yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzün uzaması için faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefonumuzun gün boyu bağlı bulunduğu kablosuz bağlantılar, telefonun şarjını kısa sürede tüketmektedir. Adeta bir şarj düşmanı olan bu bağlantıları kapalı tutmak ya da yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzü uzatacaktır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nokia C20 Plus ne zaman çıkacak?
Nokia C20 Plus ne zaman çıkacak?
Spotify Sadece Sen özelliği nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır?
Spotify Sadece Sen özelliği nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır?
PUBG mobile bu hesap ile yeni bir sürümden giriş yapıldı hatası ve çözüm yolları
PUBG mobile bu hesap ile yeni bir sürümden giriş yapıldı hatası ve çözüm yolları
Microsoft Edge Bing bildirimleri nasıl kapatılır?
Microsoft Edge Bing bildirimleri nasıl kapatılır?
OPPO Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri
OPPO Reno 5 Lite fiyatı ve özellikleri
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, gelecek mi? Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek?
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, gelecek mi? Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek?

Popüler Haberler

3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışında ne var?
TRT 1 Benim Adım Melek yeni sezonda Cumali olacak mı? Nizam Namidar diziden ayrılacak mı?
Koronavirüs nasıl korunabiliriz? Salgın için kişisel temizlik ve genel temizlik önerileri
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Yemin dizisi Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş'ın hayatı!
Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktımı? Ev hanımları hiç çalışmadan emekli olabilir mi?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 3 Haziran 2021 Perşembe
2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 3 Haziran 2021 Perşembe
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Emekli memurlar ve memurlar ne zaman maaş alır? 2021 memur maaşları ne zaman yatıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Maraşlı dizisi Zeliş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bedriye Roza Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini Melis Yıldıran canlandırıyor
Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakteri kimdir? Deniz Işın nereli, yaşı kaç?
Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.