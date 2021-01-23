İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 23 Ocak 2021 Cumartesi

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 04:11
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 23 Ocak 2021 Cumartesi
Takip Et:

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için çeşitli yöntemler aramaktadır. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatarak, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir;

- Telefon şarjdayken kullanmamak

- Ekran parlaklığını azaltmak

- Telefon şarjını tamamen bitirmek

- RAM’i fazla zorlamamak

- Şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

- Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamak

- Konum servislerini kapalı tutmak

- Kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjdayken kullanmamak

Telefonu şarjdayken kullanmak, telefona ve bataryaya en büyük zararı vermektedir. Telefon şarj edilirken aynı anda kullanmak şarjı azalttığı için bataryanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu sebeple telefon şarj edilirken telefonu kullanmamak, batarya yeterli miktarda dolduğunda kullanıma başlamak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltmak

Telefonun şarjını en kısa sürede tüketen etmenlerden biri de ekran parlaklığının yüksek ayarda kullanılmasıdır. Ekran ışığı ne kadar yüksek olursa, batarya hızla azalacaktır. Telefonun ekran parlaklığını orta seviyelerde ya da kısık olarak kullanmak batarya ömrü açısından faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjını tamamen bitirmek

Telefon kullanıcıları genellikle batarya tam bitmeden yeniden şarj etmeye başlarlar. Bu da telefon için oldukça riskli bir durumdur. Bataryanın ömrünü uzatabilmek ve telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil tamamen bittiğinde telefonu şarja takmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için RAM’i fazla zorlamamak

Telefonun arka planında çalışan RAM uygulaması, işlemcinin gereğinden fazla çalışmasıyla telefon bataryasını zorlayacaktır. Bataryanın ömrünü uzatabilmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

Telefon şarjı dışarıda aniden bittiğinde ilk olarak toplu alanlarda kullanılan şarj istasyonları tercih edilmektedir. Ancak bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır ve bu da batarya ömrünün kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle yalnızca orijinal şarj aletleri ile telefonu şarj etmek gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı kullanmamak

Telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarladığınız hareketli resimler, her ne kadar telefona hoş bir görüntü katsa da batarya ömrü açısından oldukça sakıncalıdır. Telefonun batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyuculardan uzak durmalısınız.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için konum servislerini kapalı tutmak

GPS yani konum servisi telefonda her daim açık tutulmaması gereken bir özelliktir. Çünkü konum servisleri şarjı hızlı tüketen uygulamalardan biridir. GPS’i yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzün uzaması için faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefonumuzun gün boyu bağlı bulunduğu kablosuz bağlantılar, telefonun şarjını kısa sürede tüketmektedir. Adeta bir şarj düşmanı olan bu bağlantıları kapalı tutmak ya da yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzü uzatacaktır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 04:11
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı
ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı
Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu
Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?
Sosyal medya yıkıldı! 21.21.21. rakamları ne anlama geliyor?
Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini duyurdu
Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini duyurdu
Dev firma LG'nin akıllı telefon piyasasından çekileceği iddia edildi!
Dev firma LG'nin akıllı telefon piyasasından çekileceği iddia edildi!

Popüler Haberler

E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamları
2021 Genç Çiftçi Projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
Bugün kimin maçı var? 24 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Nikah başvurusunda gerekli belgeler neler?
Silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikaları nerden nasıl alır, şartları neler?
Kandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi ne iş yapar?
Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası ve İletişim
Evli ve eşi çalışmayan sigortalı çalışan için AGİ ne kadar?
Atv canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seksenler dizisi Gülden’i kim canlandırıyor? Ayşe Tolga'nın biyografisi
Rüyada para alma görmek neye işaret eder?
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.