İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 16 Kasım 2020 Pazartesi

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Kasım 16 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:39
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 16 Kasım 2020 Pazartesi
Takip Et:

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için çeşitli yöntemler aramaktadır. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatarak, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir;

- Telefon şarjdayken kullanmamak

- Ekran parlaklığını azaltmak

- Telefon şarjını tamamen bitirmek

- RAM’i fazla zorlamamak

- Şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

- Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamak


- Konum servislerini kapalı tutmak

- Kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjdayken kullanmamak

Telefonu şarjdayken kullanmak, telefona ve bataryaya en büyük zararı vermektedir. Telefon şarj edilirken aynı anda kullanmak şarjı azalttığı için bataryanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu sebeple telefon şarj edilirken telefonu kullanmamak, batarya yeterli miktarda dolduğunda kullanıma başlamak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltmak

Telefonun şarjını en kısa sürede tüketen etmenlerden biri de ekran parlaklığının yüksek ayarda kullanılmasıdır. Ekran ışığı ne kadar yüksek olursa, batarya hızla azalacaktır. Telefonun ekran parlaklığını orta seviyelerde ya da kısık olarak kullanmak batarya ömrü açısından faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjını tamamen bitirmek

Telefon kullanıcıları genellikle batarya tam bitmeden yeniden şarj etmeye başlarlar. Bu da telefon için oldukça riskli bir durumdur. Bataryanın ömrünü uzatabilmek ve telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil tamamen bittiğinde telefonu şarja takmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için RAM’i fazla zorlamamak

Telefonun arka planında çalışan RAM uygulaması, işlemcinin gereğinden fazla çalışmasıyla telefon bataryasını zorlayacaktır. Bataryanın ömrünü uzatabilmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

Telefon şarjı dışarıda aniden bittiğinde ilk olarak toplu alanlarda kullanılan şarj istasyonları tercih edilmektedir. Ancak bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır ve bu da batarya ömrünün kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle yalnızca orijinal şarj aletleri ile telefonu şarj etmek gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı kullanmamak

Telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarladığınız hareketli resimler, her ne kadar telefona hoş bir görüntü katsa da batarya ömrü açısından oldukça sakıncalıdır. Telefonun batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyuculardan uzak durmalısınız.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için konum servislerini kapalı tutmak

GPS yani konum servisi telefonda her daim açık tutulmaması gereken bir özelliktir. Çünkü konum servisleri şarjı hızlı tüketen uygulamalardan biridir. GPS’i yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzün uzaması için faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefonumuzun gün boyu bağlı bulunduğu kablosuz bağlantılar, telefonun şarjını kısa sürede tüketmektedir. Adeta bir şarj düşmanı olan bu bağlantıları kapalı tutmak ya da yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzü uzatacaktır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 22:39
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!

Popüler Haberler

Yemin Reyhan karakteri kimdir? İlayda Altuntaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ev hanımları kaç senede emekli olabilir? Ev hanımları sigortadan nasıl emekli olur?
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri 16 Kasım 2020 Pazartesi
Show TV Çukur'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Çukur 4. sezondan yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!
Akıncı dizisi Yılmaz Bayraktar Kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 16 Kasım 2020 Pazartesi
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 16 Kasım 2020 Pazartesi
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 16 Kasım 2020 Pazartesi
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Pandemi sonrası normal çalışmaya dönen işverene prim desteği
2019 TYT Puan Hesaplama! Kaç net kaç puan ve sıralama gelir?
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlıyor?
Corona virüsü güncel ölen hasta sayısı kaç oldu?
MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem
Bedelli askerlik için faizsiz kredi veren bankalar var mı? 2020 bedelli askerlik kredisi için gerekli belgeler
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
FAST ödeme sistemi ile para transferi nasıl yapılır?
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.