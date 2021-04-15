İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 15 Nisan 2021 Perşembe

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 15 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde, Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:56
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 15 Nisan 2021 Perşembe
Takip Et:

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için çeşitli yöntemler aramaktadır. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatarak, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir;

- Telefon şarjdayken kullanmamak

- Ekran parlaklığını azaltmak

- Telefon şarjını tamamen bitirmek

- RAM’i fazla zorlamamak

- Şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

- Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamak

- Konum servislerini kapalı tutmak

- Kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjdayken kullanmamak

Telefonu şarjdayken kullanmak, telefona ve bataryaya en büyük zararı vermektedir. Telefon şarj edilirken aynı anda kullanmak şarjı azalttığı için bataryanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu sebeple telefon şarj edilirken telefonu kullanmamak, batarya yeterli miktarda dolduğunda kullanıma başlamak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltmak

Telefonun şarjını en kısa sürede tüketen etmenlerden biri de ekran parlaklığının yüksek ayarda kullanılmasıdır. Ekran ışığı ne kadar yüksek olursa, batarya hızla azalacaktır. Telefonun ekran parlaklığını orta seviyelerde ya da kısık olarak kullanmak batarya ömrü açısından faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjını tamamen bitirmek

Telefon kullanıcıları genellikle batarya tam bitmeden yeniden şarj etmeye başlarlar. Bu da telefon için oldukça riskli bir durumdur. Bataryanın ömrünü uzatabilmek ve telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil tamamen bittiğinde telefonu şarja takmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için RAM’i fazla zorlamamak

Telefonun arka planında çalışan RAM uygulaması, işlemcinin gereğinden fazla çalışmasıyla telefon bataryasını zorlayacaktır. Bataryanın ömrünü uzatabilmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

Telefon şarjı dışarıda aniden bittiğinde ilk olarak toplu alanlarda kullanılan şarj istasyonları tercih edilmektedir. Ancak bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır ve bu da batarya ömrünün kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle yalnızca orijinal şarj aletleri ile telefonu şarj etmek gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı kullanmamak

Telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarladığınız hareketli resimler, her ne kadar telefona hoş bir görüntü katsa da batarya ömrü açısından oldukça sakıncalıdır. Telefonun batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyuculardan uzak durmalısınız.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için konum servislerini kapalı tutmak

GPS yani konum servisi telefonda her daim açık tutulmaması gereken bir özelliktir. Çünkü konum servisleri şarjı hızlı tüketen uygulamalardan biridir. GPS’i yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzün uzaması için faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefonumuzun gün boyu bağlı bulunduğu kablosuz bağlantılar, telefonun şarjını kısa sürede tüketmektedir. Adeta bir şarj düşmanı olan bu bağlantıları kapalı tutmak ya da yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzü uzatacaktır.



Son Güncelleme: 15.04.2021 16:56
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!
Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?
GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?
Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar
Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar

Popüler Haberler

Banka çalışma saatleri 2021
Diyetisyen maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Diyetisyen nasıl olunur, ne iş yapar?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 15 Nisan 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Gürcistan'a nasıl gidilir, pasaport şart mı? 2021 Gürcistan’a gidenlerin görmesi gereken yerler nerelerdir?
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?
Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama
Deniz Harp Okulu başvuruları nasıl yapılır? 2021 Deniz Harp Okulu katılım şartları
SGK e-Bildirge başvuru yetkili onayı nasıl yapılır? 2021
GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Elektrikli scooter yeni kurallar neler, düzenlemede eksikler var mı?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi Bin TL 3. faz sosyal yardım ödeme tarihleri
İdari izin ne demektir? İdari izinde maaş kesilir mi?
Beni Bırakma Sıla yeni sezonda dizide olmayacak mı? Sude Doğar diziden ayrıldı mı?
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 15 Nisan 2021 Perşembe
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör BİM'de satışı başladı
Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2021 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?
Çiftçi tarım kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 tarım kredisi çekme şartları
E devlet findeks kredi notu öğrenme ve sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.