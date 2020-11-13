İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 13 Kasım 2020 Cuma

Gündemde dikkat çeken Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? haberini 13.11.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 21:18
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 13 Kasım 2020 Cuma
Takip Et:

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için çeşitli yöntemler aramaktadır. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatarak, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir;

- Telefon şarjdayken kullanmamak

- Ekran parlaklığını azaltmak

- Telefon şarjını tamamen bitirmek

- RAM’i fazla zorlamamak

- Şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

- Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamak


- Konum servislerini kapalı tutmak

- Kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjdayken kullanmamak

Telefonu şarjdayken kullanmak, telefona ve bataryaya en büyük zararı vermektedir. Telefon şarj edilirken aynı anda kullanmak şarjı azalttığı için bataryanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu sebeple telefon şarj edilirken telefonu kullanmamak, batarya yeterli miktarda dolduğunda kullanıma başlamak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltmak

Telefonun şarjını en kısa sürede tüketen etmenlerden biri de ekran parlaklığının yüksek ayarda kullanılmasıdır. Ekran ışığı ne kadar yüksek olursa, batarya hızla azalacaktır. Telefonun ekran parlaklığını orta seviyelerde ya da kısık olarak kullanmak batarya ömrü açısından faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjını tamamen bitirmek

Telefon kullanıcıları genellikle batarya tam bitmeden yeniden şarj etmeye başlarlar. Bu da telefon için oldukça riskli bir durumdur. Bataryanın ömrünü uzatabilmek ve telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil tamamen bittiğinde telefonu şarja takmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için RAM’i fazla zorlamamak

Telefonun arka planında çalışan RAM uygulaması, işlemcinin gereğinden fazla çalışmasıyla telefon bataryasını zorlayacaktır. Bataryanın ömrünü uzatabilmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

Telefon şarjı dışarıda aniden bittiğinde ilk olarak toplu alanlarda kullanılan şarj istasyonları tercih edilmektedir. Ancak bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır ve bu da batarya ömrünün kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle yalnızca orijinal şarj aletleri ile telefonu şarj etmek gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı kullanmamak

Telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarladığınız hareketli resimler, her ne kadar telefona hoş bir görüntü katsa da batarya ömrü açısından oldukça sakıncalıdır. Telefonun batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyuculardan uzak durmalısınız.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için konum servislerini kapalı tutmak

GPS yani konum servisi telefonda her daim açık tutulmaması gereken bir özelliktir. Çünkü konum servisleri şarjı hızlı tüketen uygulamalardan biridir. GPS’i yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzün uzaması için faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefonumuzun gün boyu bağlı bulunduğu kablosuz bağlantılar, telefonun şarjını kısa sürede tüketmektedir. Adeta bir şarj düşmanı olan bu bağlantıları kapalı tutmak ya da yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzü uzatacaktır.



Son Güncelleme: 13.11.2020 21:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı

Popüler Haberler

Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar? 2020 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Yemin Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş yaşı ve oynadığı diziler
Ev hanımlarına emeklilik nasıl olur, emekli olması için ne kadar prim ödemelidir? 2020
Wordpress siteler için olmazsa olmaz eklentiler
Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri 13 Kasım 2020 Cuma
Show TV Çukur'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezonda hangi oyuncular var?
Akıncı dizisi Yılmaz Bayraktar Kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 13 Kasım 2020 Cuma
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 13 Kasım 2020 Cuma
Kuaförüm Sensin Taner ve Aslı para ödülü geri alındı!
Hepsiburada 5 Kasım indirimli ürünler
Vakıfbank 10.000 TL ihtiyaç kredisi 228 TL taksit ile nakit İhtiyacınızı karşılıyor! 2020 Vakıfbank kredi hesaplama
Star TV Sol Yanım dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Yerli solunum cihazı özellikleri nedir? Yerli ve milli solunum cihazı seri üretimine geçiliyor!
Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 13 Kasım 2020 Cuma
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Rusya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
2020 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Arıza dizisi Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu'nun hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.