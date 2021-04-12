İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 12 Nisan 2021 Pazartesi

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Nisan 12 Pazartesi tarihli haberimizde Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:35
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 12 Nisan 2021 Pazartesi
Takip Et:

Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için çeşitli yöntemler aramaktadır. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatarak, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir;

- Telefon şarjdayken kullanmamak

- Ekran parlaklığını azaltmak

- Telefon şarjını tamamen bitirmek

- RAM’i fazla zorlamamak

- Şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

- Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamak

- Konum servislerini kapalı tutmak

- Kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjdayken kullanmamak

Telefonu şarjdayken kullanmak, telefona ve bataryaya en büyük zararı vermektedir. Telefon şarj edilirken aynı anda kullanmak şarjı azalttığı için bataryanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu sebeple telefon şarj edilirken telefonu kullanmamak, batarya yeterli miktarda dolduğunda kullanıma başlamak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltmak

Telefonun şarjını en kısa sürede tüketen etmenlerden biri de ekran parlaklığının yüksek ayarda kullanılmasıdır. Ekran ışığı ne kadar yüksek olursa, batarya hızla azalacaktır. Telefonun ekran parlaklığını orta seviyelerde ya da kısık olarak kullanmak batarya ömrü açısından faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjını tamamen bitirmek

Telefon kullanıcıları genellikle batarya tam bitmeden yeniden şarj etmeye başlarlar. Bu da telefon için oldukça riskli bir durumdur. Bataryanın ömrünü uzatabilmek ve telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil tamamen bittiğinde telefonu şarja takmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için RAM’i fazla zorlamamak

Telefonun arka planında çalışan RAM uygulaması, işlemcinin gereğinden fazla çalışmasıyla telefon bataryasını zorlayacaktır. Bataryanın ömrünü uzatabilmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

Telefon şarjı dışarıda aniden bittiğinde ilk olarak toplu alanlarda kullanılan şarj istasyonları tercih edilmektedir. Ancak bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır ve bu da batarya ömrünün kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle yalnızca orijinal şarj aletleri ile telefonu şarj etmek gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı kullanmamak

Telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarladığınız hareketli resimler, her ne kadar telefona hoş bir görüntü katsa da batarya ömrü açısından oldukça sakıncalıdır. Telefonun batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyuculardan uzak durmalısınız.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için konum servislerini kapalı tutmak

GPS yani konum servisi telefonda her daim açık tutulmaması gereken bir özelliktir. Çünkü konum servisleri şarjı hızlı tüketen uygulamalardan biridir. GPS’i yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzün uzaması için faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefonumuzun gün boyu bağlı bulunduğu kablosuz bağlantılar, telefonun şarjını kısa sürede tüketmektedir. Adeta bir şarj düşmanı olan bu bağlantıları kapalı tutmak ya da yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzü uzatacaktır.




Son Güncelleme: 12.04.2021 15:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı?
ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı?
PUBG Mobile karakter kuponu
PUBG Mobile karakter kuponu
PUBG 11.1 güncellemesi yenilikleri neler?
PUBG 11.1 güncellemesi yenilikleri neler?
WhatsApp durum için etkileyici sözler - 2021 etkileyici WP durumları
WhatsApp durum için etkileyici sözler - 2021 etkileyici WP durumları
Brawl Stars elmas kodu nasıl alınır? Brawl stars elmas kodu nasıl kazanılır? Brawl stars elmas kodları 2021
Brawl Stars elmas kodu nasıl alınır? Brawl stars elmas kodu nasıl kazanılır? Brawl stars elmas kodları 2021
Nokia G20 ve G10 özellikleri
Nokia G20 ve G10 özellikleri

Popüler Haberler

Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 12 Nisan 2021 Pazartesi
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 12 Nisan 2021 Pazartesi
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB – Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2021
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi ne zaman final yapacak? Sevilen diziden final sesi
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm ATV canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça EDHO yeni son bölüm izle
Emekli kaplıca tedavi ödemelerini SGK karlılıyor mu? 2021
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021 Gelir testi sonucu G0
ÇYDD burs başvuru şartları nelerdir? 2021 Güncel ÇYDD burs tutarları
Stajyer maaşı devlet desteği nasıl alınır? Stajyer maaşı devlet desteği ne kadar?
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.