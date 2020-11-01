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Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 1 Kasım 2020 Pazar

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 1 Kasım 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

01 Kasım 2020 Pazar 15:56
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 1 Kasım 2020 Pazar
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Gün içerisinde telefonu sık kullanan kişiler, bataryaların daha uzun süre dayanması için çeşitli yöntemler aramaktadır. Telefonda çok sayıda uygulamanın kullanılmasıyla telefon şarjı kısa bir sürede tükenmektedir. Ancak uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle batarya ömrünüzü uzatarak, şarjınızın daha uzun süre gitmesini sağlayabilirsiniz.

Telefon batarya ömrü nasıl uzatılır?

Telefonların batarya ömrünü uzatmak için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir;

- Telefon şarjdayken kullanmamak

- Ekran parlaklığını azaltmak

- Telefon şarjını tamamen bitirmek

- RAM’i fazla zorlamamak

- Şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

- Hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyucu kullanmamak


- Konum servislerini kapalı tutmak

- Kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjdayken kullanmamak

Telefonu şarjdayken kullanmak, telefona ve bataryaya en büyük zararı vermektedir. Telefon şarj edilirken aynı anda kullanmak şarjı azalttığı için bataryanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu sebeple telefon şarj edilirken telefonu kullanmamak, batarya yeterli miktarda dolduğunda kullanıma başlamak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını azaltmak

Telefonun şarjını en kısa sürede tüketen etmenlerden biri de ekran parlaklığının yüksek ayarda kullanılmasıdır. Ekran ışığı ne kadar yüksek olursa, batarya hızla azalacaktır. Telefonun ekran parlaklığını orta seviyelerde ya da kısık olarak kullanmak batarya ömrü açısından faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için telefon şarjını tamamen bitirmek

Telefon kullanıcıları genellikle batarya tam bitmeden yeniden şarj etmeye başlarlar. Bu da telefon için oldukça riskli bir durumdur. Bataryanın ömrünü uzatabilmek ve telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil tamamen bittiğinde telefonu şarja takmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için RAM’i fazla zorlamamak

Telefonun arka planında çalışan RAM uygulaması, işlemcinin gereğinden fazla çalışmasıyla telefon bataryasını zorlayacaktır. Bataryanın ömrünü uzatabilmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatmak gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için şarj istasyonlarında telefonu şarj etmemek

Telefon şarjı dışarıda aniden bittiğinde ilk olarak toplu alanlarda kullanılan şarj istasyonları tercih edilmektedir. Ancak bu oldukça yanlış bir yöntemdir. Şarj istasyonları telefonları hızlı şarj etmek için yüksek volt kullanır ve bu da batarya ömrünün kısa sürede tükenmesine neden olur. Bu nedenle yalnızca orijinal şarj aletleri ile telefonu şarj etmek gerekir.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı kullanmamak

Telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarladığınız hareketli resimler, her ne kadar telefona hoş bir görüntü katsa da batarya ömrü açısından oldukça sakıncalıdır. Telefonun batarya ömrünü uzatmak için hareketli duvar kağıdı ya da ekran koruyuculardan uzak durmalısınız.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için konum servislerini kapalı tutmak

GPS yani konum servisi telefonda her daim açık tutulmaması gereken bir özelliktir. Çünkü konum servisleri şarjı hızlı tüketen uygulamalardan biridir. GPS’i yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzün uzaması için faydalı olacaktır.

Telefon batarya ömrünü uzatmak için kablosuz bağlantıları kapatmak

Telefonumuzun gün boyu bağlı bulunduğu kablosuz bağlantılar, telefonun şarjını kısa sürede tüketmektedir. Adeta bir şarj düşmanı olan bu bağlantıları kapalı tutmak ya da yalnızca kullanacağınız zaman açmak batarya ömrünüzü uzatacaktır.



Son Güncelleme: 01.11.2020 15:56
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