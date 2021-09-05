Teknolojik bir tehlike: Bot Net...

İşte bilgisayar kullanıcılarının aşina olduğu tehlike bot net;

BOT NET nedir?

Bot net, kötü amaçlı bir yazılım robotuna verilen isimdir. Bu kötü amaçlı yazılım, çeşitli yollarla bilgisayarınıza virüs bulaştırır ve cihaza yerleşerek zarar verir. Bot net, bilgisayara uzaktan yerleştirilebilir. E-posta veya bağlantı ile bilgisayara virüs girişi sağlanarak, cihaza erişim ve kontrol sağlanır. Yani bot net kötü yazılım robotu ile bilgisayarlar uzaktaki kişilerin kontrolüne geçebilir.

Bot net kullanılarak saldırılmış ve artık kontrolü uzaktaki birilerine geçmiş olan bir bilgisayara ‘Zombi’ adı verilir. Sıklıkla duyduğumuz siber saldırılar, cihazlardaki verilerin çalınması, sunucuların çökmesi gibi durumların nedeni de bot net saldırılarıdır.

BOT NET nasıl oluşturulur?

Bot net saldırıları genellikle kolay fark edilmez. Bunun nedeni ise bot net saldırılarının oldukça uzun bir sürece yayılmasıdır. Bu sayede bilgisayar kullanıcısı saldırı altında olduğunu fark etmez.

Bir cihaza bot net saldırısı yapmak için yazılım P2P veya istemci sunucu mimarisinden faydalanır. Bu yöntemler ile cihazdaki bir kontrol sunucusuyla bağlantı kurulur ve güvenlik duvarı aşılır. Böylelikle bot net, cihazın güvenlik duvarını aşarak istediği her bilgiye erişir.

Hackerlar, bot net kullanırken bilgisayarların güvenlik açıklarından da yararlanır. Ele geçirmek istedikleri bilgisayara virüs bulaştırmak isteyen hackerlar, cihaz kullanıcısını Trojan virüs indirmek için kandırır. Bilgisayar korsanlarının tuzağına düşen kullanıcıların cihazları, bot net saldırısına uğrar ve her türlü bilgiye uzaktan erişim imkanı sağlanır. Bu yöntemi kullanan hackerlar çok sayıda sisteme saldırarak cihazları ele geçirmektedir. Bot net yazılım robotu, bilgisayar korsanlarının kullandığı bir silahtır. Her bilgisayar kullanıcısı bot net saldırısının açık hedefi haline gelebilir.

Bot Net nasıl kullanılır?

Bot Net’i kullanan korsanların fazlasıyla tercih ettikleri bir saldırı türü vardır. Bu saldırı türü DDoS saldırısıdır. Bu saldırı ile bir sunucunun web trafiğine aşırı yükleme yapılarak çökmesi sağlanmaktadır.

Bot Net’i kim kullanıyorsa, bu sayede çökmesini sağladığı web sitesinde botlara komut vererek kendine erişim hakkı kazanır. Böylece açık hale gelen alanda kısa sürede her çeşit bilgiye ulaşılabilir. Bankacılık giriş bilgileri olsun, e-posta bilgileri, kullanıcı adları ve şifreler gibi önemli bilgiler olsun, hepsine kısa sürede ulaşabilirler ve bu sayede her türlü işlemi hızlıca gerçekleştirebilirler.

Bot Net saldırısı nasıl engellenir?

Bu gibi saldırılarla karşı karşıya gelmek istemeyen bilgisayar kullanıcıları için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz: