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Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!

Yaz aylarında çıkan sosyal medya yasası ile ilgili sosyal medya platformlarına verilen süre doldu. Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açmamaları nedeni ile büyük cezalar kesildi.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:38
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
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Geçtiğimiz aylarda çıkan yasalara göre ülkemizde faaliyet gösteren ve günlük kullanımı 1 milyondan fazla olan intenet platformlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları zorunlu hale gelmişti. Çıkan yasa sonrasında teknoloji devlerine verilen sürelerin son bulması ile sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok intenet devine ceza yağdı.


Yapılan uyarılar ve görüşmelere rağmen temsilcilik açmayan sosyal medya sitelerine cezalar resmi olarak duyuruldu.

Hangi sosyal medya platformlarına ceza kesildi?

Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok ve Periscope gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok teknoloji devine 10’ar milyon TL ceza kesildi.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 13:38
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya YasasıCezalar10 Milyon TL
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