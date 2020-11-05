Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!

Geçtiğimiz aylarda çıkan yasalara göre ülkemizde faaliyet gösteren ve günlük kullanımı 1 milyondan fazla olan intenet platformlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları zorunlu hale gelmişti. Çıkan yasa sonrasında teknoloji devlerine verilen sürelerin son bulması ile sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok intenet devine ceza yağdı.

Hangi sosyal medya platformlarına ceza kesildi?

Yapılan uyarılar ve görüşmelere rağmen temsilcilik açmayan sosyal medya sitelerineresmi olarak duyuruldu.

Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok ve Periscope gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok teknoloji devine 10’ar milyon TL ceza kesildi.