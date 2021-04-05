Teknoloji devi LG, telefon piyasasından çekilme kararı aldı

Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden biri olan LG Electronics, cep telefonu pazarından çekilme kararı aldı. Şirketin bu yönde karar vermesine ise cep telefonu bölümünün son 6 yıl içerisinde yaklaşık 4,5 milyon dolar zarar ettiği gerekçe gösterildi.

LG Electronics şirket yetkilileri, zarar uğrayan cep telefonu bölümü için bir alıcı bulunmadığı ve buna istinaden de söz konusu birimin faaliyetlerinde kademeli olarak kapatılacağını bildirdi. Koronavirüs pandemisinin,nda meydana getirdiği yoğun rekabetten dolayı faaliyetini durdurma kararı alan LG Electronics, bu karar ile birlikte ilk kez büyük pazar payına sahip bir cep telefonu markası olacak.

LG Electronics tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada cep telefonu bölümlerinşin son 6 yıl içerisinde yaklaşık olarak 4.5 milyar dolar yakın zarar ettiği belirtilirken şirket olarak sert rekabet yaşanan sektörden çıkarak elektrikli araç parçalarının ve birbirlerine bağlı cihazlar ile birlikte ve akıllı ev gibi büyüme imkanı yaratan alanlarda faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.