Teknoloji devi LG, telefon piyasasından çekilme kararı aldı

Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden biri olan LG Electronics, cep telefonu pazarından çekilme kararı aldı. Şirketin bu yönde karar vermesine ise cep telefonu bölümünün son 6 yıl içerisinde yaklaşık 4,5 milyon dolar zarar ettiği gerekçe gösterildi.
LG Electronics tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada cep telefonu bölümlerinşin son 6 yıl içerisinde yaklaşık olarak 4.5 milyar dolar yakın zarar ettiği belirtilirken şirket olarak sert rekabet yaşanan sektörden çıkarak elektrikli araç parçalarının ve birbirlerine bağlı cihazlar ile birlikte ve akıllı ev gibi büyüme imkanı yaratan alanlarda faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.
Son Güncelleme: 05.04.2021 12:45