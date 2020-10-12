Teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliğe saatler kaldı!

Dünya devi teknoloji firması Apple’ın 13 Ekim’de gerçekleştireceği ve yeni iPhone modellerini tanıtması beklendiği etkinliğine yalnızca saatler kaldı. ABD’nin Califonia eyaletinde gerçekleştirilecek olan etkinlik Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak. Tüm dünya bu saatte Apple’ın etkinliğini takip edecek ve yeni modeller hakkında bilgi alacak.

Apple’ın etkinliği için hazırlamış olduğu davetiyesindeki “Hi, Speed” ibaresi nedeniyle pek çok uzmanın yeni telefonlarda 5G teknolojisinin kullanılacağını tahmin etmesi ardından nihayet yarın cihazlar hakkındaki tüm ayrıntılar öğrenilebilecek.

iPhone 12 Serisi Geliyor

Teknoloji uzmanlarına göre piyasaya göre daha ucuz olan iPhone 11’lerin yerine iki yeni iPhone 12 modeli gelecek. Küçük olan model için iPhone 12 Mini ismi verildiği ve boyutlarının ise 5,4 inç olacağı ifade ediliyor. iPhone 12’nin ekran boyutu ise 6,1 inç olacak. Ayrıca bu modellerde LED ekran yerine OLED ekran kullanılacağı da ifade edilenler arasında yer aldı.

Yeni AirPods Studio

Üst segment cihazların iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacağı bildirilirken bu cihazlarda A14 Bionic işlemci kullanılacağı, fakat iki üst segment cihazda diğerlerinden farklı olarak daha çok RAM kullanılacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda bu cihazların ekranlarının 120 Hz olacağı ve Lidar teknolojisi ile donatılacağı aktarılanlar arasında yer alıyor.

Apple’nin etkinliğinde iPhone modellerinin yanı sıra yeni AirPods Studio’nun da tanıtılacağı düşünülüyor. Yeni AirPods’un ses kalitesi ve yalıtımı ile Bose ve Sony kulaklıklara rakip olacağı öne sürülüyor. Bu bağlamda kablosuz kulaklık kullanıcılarına yönelik de yeni bir ürün ile tanıtım gerçekleştirilecek.