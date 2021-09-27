TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da olacağı açıklandı

21-26 Eylül tarihleri ​​arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapanış gününde, organizasyonun önümüzdeki yıl Samsun'da yapılacağının duyurulduğunu belirtti.

TEKNOFEST 2022 Samsun’da

Çiğdem Karaaslan, TEKNOFEST'in 2022 yılında Karadeniz bölgesinde Samsun'da yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

"TEKNOFEST ikinci kez İstanbul dışında yapılacak. En önemlisi Samsun, bu anlamlı ve büyük organizasyona İstanbul dışında ev sahipliği yapan ikinci şehir. Her şeyden önce TEKNOFEST, Samsun'un sağlam temellerini, bilimsel altyapısını geliştirmeye ve gençlik kentini güçlendirmeye yardımcı olacak. Samsun, güçlü altyapı ve üstyapısını, konaklama kapasitesini, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya olanak sağlayan tesislerini, iki devlet üniversitesini ve gençlere sunduğu imkanları en üst düzeye çıkaracak şekilde kullanacak TEKNOFEST'i en iyi şekilde gerçekleştirmenin yolu." Açıklamalarında bulundu.

Samsun'un yarışmadaki başarılarından bahseden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Orta İrtifa roket kategorisinde birinci sırada yer alan Tanyeli Roketleri başta olmak üzere Samsunlu gençlerimizin başarıları etkileyici. TEKNOFEST ilk kez 2018 yılında gerçekleştirildi ve her yıl birkaç ziyaretçiye ulaştı. Milyon, 88 ülkeden yüzlerce öğrenci ve girişimcinin katılımıyla küresel bir organizasyona dönüşmüştür.Önümüzdeki yıl beşincisi yapılacak olan TEKNOFEST ile bilim ve teknoloji ile ilgili her şey ilimizde, Türkiye'de olacak Onun gönlü Samsun'da atacak. TEKNOFEST, 19 yıllık yerli ve yabancı teknolojik çalışmaların sonucudur." İfadelerini kullandı.

Karaslan, TEKNOFEST'te her yıl roketlerden drone'lara, elektrikli araçlardan yapay zeka teknolojisine, iletişim teknolojisinden uçan araba tasarımına, biyoteknolojiden çevreye ve rekabete kadar birçok alanda takım ruhuna sahip gençlere tanık olduklarını söyledi. Bu sayede çocuklarımız ve gençlerimiz araştırma, üretme ve icat etme sevincini yaşayabilmektedir. 2053 ve 2071 vizyonu verilen gençlerin her alanda iyi bir donanıma ve niteliklere sahip olmaya çalıştıklarını görmek hepimizi mutlu ediyor. Gençlerimizin ülkemizin milli bilim ve teknoloji hikayesini yazmaya devam edeceğine inanıyoruz.’’ Açıklamasında bulundu.