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Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest başvuru tarihleri belli oldu mu?

Teknofest'in ne zaman düzenleneceği merak konusu oldu. Teknofest'in başvuru tarihi ve katılım sağlayabilmek için gerekli olan koşullar çoğu kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Başvuruların hangi gün itibariyle başlayıp, hangi gün biteceği araştırılmaya devam ediyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:39
Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest başvuru tarihleri belli oldu mu?
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TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi farklı yaş grupları için düzenlenmektedir. TEKNOFEST 2021, 34 farklı kategoride ne zaman gerçekleşecek? Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. TEKNOFEST'e katılım için son tarih 28 Şubat'ta! Peki Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest ne zaman gerçekleşecek? Teknofest'e başvuru göndermek için son tarih nedir? Teknofest 2021 ne zaman? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Teknofest’e katılım sağlamak isteyen kişiler, bu yarışmanın içeriğini ve kimlerin katılabileceğini merak etmeye başladı. Yarışmaya katılım sağlamak için gerekli olan koşullar ve yarışmanın son başvuru tarihinin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Ülkemizde oldukça geniş ve kapsamlı bir şekilde düzenlenen Teknofest, bünyesinde pek çok alan barındırmaktadır. Katılım sağlamak isteyen kişiler, kendi alan ve projelerini rahatlıkla yarışmaya dahil edebilirler.

Teknofest 2021 ne zaman?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi farklı yaş grupları için düzenlenmektedir. Bir önceki yıldan farklı 34 farklı kategoride gerçekleşecek teknoloji yarışmaları arasında TEKNOFEST 2021, Karma Sürü Simülasyon Yarışması, İletişim Teknolojileri Yarışması, Savaş İHA Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması, Yarışma aynı zamanda Araştırma Projeleri, İnsansız Tarım Araçları Yarışması ve Sanayi Dijital Teknolojiler Yarışması şeklinde düzenlenecektir.

Teknofest 2021 son başvuru tarihi ne zaman?

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. TEKNOFEST'e katılım için son tarih 28 Şubat'ta! 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz.

Teknofest 2021!

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. TEKNOFEST'e katılım için son tarih 28 Şubat! TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi farklı yaş grupları için düzenlenmektedir. Bir önceki yıldan farklı 34 farklı kategoride gerçekleşecek teknoloji yarışmaları arasında TEKNOFEST 2021, Karma Sürü Simülasyon Yarışması, İletişim Teknolojileri Yarışması, Savaş İHA Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması, Yarışmaya, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, İnsansız Tarım Kara Aracı Yarışması ve Sanayi Dijital Teknolojiler Yarışması da dahil olacak.

TÜBİTAK, Efficiency Challeng Elektrikli Araç Yarışı, Uluslararası ve Lise İHA Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Roket Yarışması, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması gibi 8 yarışma ile bu yıl TEKNOFEST'e katılacak. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, gençlerin yerli teknolojinin üretilmesine ve geliştirilmesine olan ilgisini artırmayı amaçlamaktadır. Bu yıl teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön seçim aşamasını geçen gençlerden oluşan ekiplere toplam 5 milyon TL'nin üzerinde maddi destek gidiyor. Kazanan takımlar 4 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için detaylı bilgi ve başvurular https://teknofest.org/ adresinde bulunabilir.

Teknofest nedir?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk milli teknolojisinin gelişiminde kilit rol oynayan birçok kuruluşun icra sorumlusu, bunun düzenlediği dünyanın en büyük festivalidir. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2018 yılından bu yana her yıl düzenleniyor; teknik yarışmalar, uçuş performansları, konserler, havacılık ve uzay etkinlikleri ile teknik camiaya olan ilgisi gün geçtikçe artmış, bazı etkinlikler düzenlenmiştir. Türkiye'nin teknoloji dönüşümünün görünürlüğü artırmayı amaçlayan ulusal bir teknoloji topluluğudur.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında havacılıktan otomotive, TEKNOFEST 2019'da geniş bir yelpazeden uzman ve kurumların rehberliği ve danışmanlığında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarında düzenlenen yarışma alanları, yarışma şartnameleri uçan araba tasarımından insansız su altı sistemlerine, insanlık için teknolojiler ve biyoteknoloji inovasyonuna, güvenlik kuralları ve prosedürlerine, yönetim jüri ve ödül programlarına kadar Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından sağlanan ve yönetilen programlardır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 22:39
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TeknofestBaşvuruTeknolojiYarışma
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