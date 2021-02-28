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TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?

Teknoloji alanında çalışmalar yapan gençlerin heyecanla beklediği TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak belli oldu. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihinin ne zaman olduğunu açıkladı.

28 Şubat 2021 Pazar 18:23
TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 için hazırlıklar başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından başvuru tarihlerine ilişkin bilgi verdi.

TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi ne zaman?

TEKNOFEST 2021 için başvurular Ocak ayında başlamıştı. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından başvurular konusunda bir açıklama yaparak başvuru tarihinin 15 Mart tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlere imkan sağlayan teknoloji yarışmasına 15 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. TEKNOFEST 2021 ise 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Milyonlarca lira ödül verilecek

Teknoloji ve havacılık konusuna gençlerin ilgisini artırmak ve bu alanda çalışan gençlerin projelerine destek olmak için TEKNOFEST’te ön eleme aşamasını başarıyla geçen takımlara 5 milyon liradan fazla destek verilecek. Yarışmada dereceye giren takımlara ise yaklaşık 4 milyon lira ödül dağıtılacak.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Selçuk BayraktarTeknofest
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