Teknofest 2021 İstanbul yarışmaları ve başvuru formu

Başvuru işlemi

Türkiye’nin önemlilerinden biri olan’inları devam etmektedir. Başvurmak için son gün 28 Şubat 2021.

Öncelikle katılım sağlanacak yarışma seçilmelidir. Her yarışmaya ait farklı şartlar bulunmaktadır. Katılmak için form doldurmak gerekir. Daha sonra başvuru işlemi tamamlanır.

Yarışmalar

İlkokul ve ortaokul seviyesi için

İnsanlık yararına teknoloji

Eğitim teknolojileri

Akıllı ulaşım

Hack İstanbul

Robotik

Lise seviyesi için

Akıllı ulaşım

Biyoteknoloji inovasyon

Çevre ve enerji teknolojileri

Sanayide dijital teknolojiler

Eğitim teknolojileri

Hack İstanbul

İnsanlık yararına teknoloji

İnsansız su altı sistemleri

Kültür ve turizm teknolojileri

Kutup araştırma projeleri

İnsansız hava araçları yarışması

Robotaksi-Binek otonom araç yarışması

Robotik

Roket

Tarım teknolojileri

Türkçe doğal dil işleme

Uçan araba tasarım

World Drone Cup

Ulaşımda yapay zeka

Savaşan İHA

Tarımsal İKA

Karma sürü simülasyon

Üniversite ve üst seviye