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Teknofest 2021 İstanbul yarışmaları ve başvuru formu

Teknofest, ilk olarak 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Sevilen festival her yıl düzenlenmektedir. Teknofest bu yıl ne zaman? Başvuru tarihleri geçti mi? Teknoloji festivali ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik.

21 Şubat 2021 Pazar 16:25
Teknofest 2021 İstanbul yarışmaları ve başvuru formu
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Türkiye’nin önemli festivallerinden biri olan Teknofest’in başvuruları devam etmektedir. Başvurmak için son gün 28 Şubat 2021.

Başvuru işlemi

Öncelikle katılım sağlanacak yarışma seçilmelidir. Her yarışmaya ait farklı şartlar bulunmaktadır. Katılmak için form doldurmak gerekir. Daha sonra başvuru işlemi tamamlanır.

Yarışmalar

İlkokul ve ortaokul seviyesi için

  • İnsanlık yararına teknoloji
  • Eğitim teknolojileri
  • Akıllı ulaşım
  • Hack İstanbul
  • Robotik

Lise seviyesi için

  • Akıllı ulaşım
  • Biyoteknoloji inovasyon
  • Çevre ve enerji teknolojileri
  • Sanayide dijital teknolojiler
  • Eğitim teknolojileri
  • Hack İstanbul
  • İnsanlık yararına teknoloji
  • İnsansız su altı sistemleri
  • Kültür ve turizm teknolojileri
  • Kutup araştırma projeleri
  • İnsansız hava araçları yarışması
  • Robotaksi-Binek otonom araç yarışması
  • Robotik
  • Roket
  • Tarım teknolojileri
  • Türkçe doğal dil işleme
  • Uçan araba tasarım
  • World Drone Cup
  • Ulaşımda yapay zeka
  • Savaşan İHA
  • Tarımsal İKA
  • Karma sürü simülasyon

Üniversite ve üst seviye

  • Akıllı ulaşım
  • Biyoteknoloji inovasyon
  • Çevre ve enerji teknolojileri
  • Sanayide dijital teknolojiler
  • Effıcıency Challenge Elektrik Araçları
  • Eğitim teknolojileri
  • Hack İstanbul
  • Helikopter tasarım
  • İletişim teknolojileri
  • İnsanlık yararına teknoloji
  • Uluslararası insansız hava aracı
  • İnsansız su altı sistemleri
  • Jet motor tasarım
  • Karma sürü simülasyon
  • Kültür ve turizm teknolojileri
  • Model uydu
  • Robotaksi-Binek otonom araç
  • Robotik
  • Roket
  • Savaşan İHA
  • Sürü İHA
  • Tarım teknolojileri
  • Tarımsal İKA
  • Travel Hackathon
  • Türkçe doğal dil işleme
  • Türkiye drone şampiyona
  • Uçan araba tasarımı
  • Üniversite öğrencileri araştırma proje
  • World drone Cup
  • Ulaşımda yapay zeka



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
TeknofestFestivalBaşvuru
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