Teknofest 2021 başvuru nasıl yapılır? Teknofest 2021 yılı nerede, hangi tarihte başlayacak?

Teknofest 2021’in tanıtım toplantısı birkaç gün önce gerçekleştirildi. Festivalin ne zaman yapılacağı merak edilmektedir.

Teknofest ne?

Teknofest, 2020’de Gaziantep’te yapılmıştır. Bu yıl tekrar İstanbul’da gerçekleşecektir. Festivale bu sene rekor düzeyde katılım sağlanacağı tahmin edilmektedir.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalidir. Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi için önemli bir festivaldir. 2018 senesinden beri her sene düzenlenmektedir. Festivalde, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşiler gibi etkinlikler yer almaktadır.

Festival ne zaman yapılacak?

Festival, Atatürk Havalimanı’nda yapılacaktır. 21-26 Eylül tarihinde yapılacaktır. Festivalde 35 kategoride yarışma gerçekleştirilecektir. Etkinlikler için 5 milyon TL üzerinde destek sağlanmaktadır.

Başvuru işlemi

28 Şubat tarihine kadar başvuru gerçekleştirilebilir. Başvuruda bulunmak için https://teknofest.org/yarismalar.html sitesi ziyaret edilmelidir.

Yarışma alanları