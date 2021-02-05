Teknofest 2021 başvuru nasıl yapılır? Teknofest 2021 yılı nerede, hangi tarihte başlayacak?

Teknofest 2021’in tanıtım toplantısı birkaç gün önce gerçekleştirildi. Festivalin ne zaman yapılacağı merak edilmektedir.
Teknofest ne?
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalidir. Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi için önemli bir festivaldir. 2018 senesinden beri her sene düzenlenmektedir. Festivalde, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşiler gibi etkinlikler yer almaktadır.
Festival ne zaman yapılacak?
Festival, Atatürk Havalimanı’nda yapılacaktır. 21-26 Eylül tarihinde yapılacaktır. Festivalde 35 kategoride yarışma gerçekleştirilecektir. Etkinlikler için 5 milyon TL üzerinde destek sağlanmaktadır.
Başvuru işlemi
28 Şubat tarihine kadar başvuru gerçekleştirilebilir. Başvuruda bulunmak için https://teknofest.org/yarismalar.html sitesi ziyaret edilmelidir.
Yarışma alanları
- Akıllı Ulaşım Yarışması
- Biyoteknoloji İnovasyon
- Eğitim Teknolojileri
- Hack İstanbul
- Helikopter Tasarım
- Jet Motor Tasarım
- Karma Sürü Simülasyon
- Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri
- Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
- Liseler Arası İnsansız Hava Araçları
- Model Uydu
- Robotaksi -Binek Otonom
- Robotik
- Roket
- Sanayide Dijital Teknolojiler
- Savaşan İHA
- Sağlıkta Yapay Zeka
- Sürü İHA
- Tarım Teknolojileri
- Tarımsal İnsansız Kara Aracı
- Travel Hackathon
- Turizm Teknolojileri
- Türkçe Doğal Dil İşleme
- Ulaşımda Yapay Zeka
- Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
- Uluslararası İnsansız Hava Aracı
- Uçan Araba Tasarım
- World Drone Cup
- Çevre ve Enerji Teknolojileri
- Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
- İletişim Teknolojileri
- İnsanlık Yararına Teknoloji
- İnsansız Su Altı Sistemleri