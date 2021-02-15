TEB CEPTETEB neden girilemiyor? Banka uygulamarı neden çöküyor?

CEPTETEB neden çöktü? Giriş neden yapılamıyor?
CEBTETEB uygulaması mobil banka uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar şubeye bankaya gitmeyerek işlemlerini uzaktan yapabilmektedirler. Mobil uygulama sayesinde para transferi gerçekleştirebilir, ödemelerinizi yapabilir, telefon faturalarınızı ödemesini yapabilir, mevcut kimlik bilgilerinizi güncellemek gibi birçok işlemlerinizi halledebilirsiniz. Hafta içi sabah 09.00-18.00 saatleri arasında işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bankadan açıklama yapılmazken kullanıcılar bu durumdan mutlu değiller. En kısa zamanda problemin yetkililer tarafından düzeleceği düşünülmektedir.
Son Güncelleme: 15.02.2021 17:48