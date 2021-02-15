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TEB CEPTETEB neden girilemiyor? Banka uygulamarı neden çöküyor?

Bugün birçok mobil bankacılığa giriş yapılamamaktadır. Bunlardan biri TEB CEPTETEB uygulamasıdır. Kullanıcılar giriş yapamadıkları için biran önce bu eksikliğin giderilmesini istemektedirler. Peki CEPTETEB neden çöktü?

15 Şubat 2021 Pazartesi 17:48
TEB CEPTETEB neden girilemiyor? Banka uygulamarı neden çöküyor?
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CEPTETEB neden çöktü? Giriş neden yapılamıyor?

Bankaların mobil uygulamaları bugün çökme problemi yaşamıştır. Bu bankalardan biride TEB bankası olmuştur. TEB bankasından henüz bir açıklama yapılmazken kullanan vatandaşlarımız neden çöktüğünü merak etmektedir. Birçok işlemlerini şubeye gitmeden mobil uygulama aracılığı ile yapan kullanıcılar bugün çöken sistemden şikâyetçi.  Problemin teknik yolunda sıkıntı olduğu düşünülmektedir. 

CEBTETEB uygulaması mobil banka uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar şubeye bankaya gitmeyerek işlemlerini uzaktan yapabilmektedirler. Mobil uygulama sayesinde para transferi gerçekleştirebilir, ödemelerinizi yapabilir, telefon faturalarınızı ödemesini yapabilir, mevcut kimlik bilgilerinizi güncellemek gibi birçok işlemlerinizi halledebilirsiniz. Hafta içi sabah 09.00-18.00 saatleri arasında işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Bankadan açıklama yapılmazken kullanıcılar bu durumdan mutlu değiller. En kısa zamanda problemin yetkililer tarafından düzeleceği düşünülmektedir. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
TEBCEPTETEBçöktüBanka
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