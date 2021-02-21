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TASC TV nedir? TASC TV nerede yayın yapıyor? TASC TV nasıl izlenir?

TASC TV 20 Şubat tarihiyle yayın hayatına başladı. TASC TV nedir, TASC TV nerede yayın yapıyor ve TASC TV nasıl izlenir soruları gündem oldu.

21 Şubat 2021 Pazar 01:49
TASC TV nedir? TASC TV nerede yayın yapıyor? TASC TV nasıl izlenir?
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Amerika’da yaşayan Türk vatandaşlarının uzun süredir beklediği televizyon kanalı yayın hayatına başladı. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASC tarafından hazırlanan TASC TV, deneme yayınlarına 16 Kasım 2020 tarihinde başlamıştı.

20 Şubat Cumartesi saat 12:00 itibariyle resmi yayınlara başlayan kanal 24 saat boyunca kesintisiz olarak yayın yapacak. Yayın akışı içerisinde müzik, ana haber bülteni, turizm, ingilizce eğitim, sanat, belgesel, politik ekonomi, diaspora günlüğü, sınır ötesi gibi programlar ve yayınların yapılacağı kanal Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amerika’da yaşayan vatandaşların isteği doğrultuda hazırlandı.

Deneme yayınları Kasım 2020’de başlayan ve Youtube üzerinden yayınlanan programların deneme yayınları kısa süre içerisinde 1 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti. Yayınların sürekli hale gelmesi ve içeriklerin genişlemesinin ardından yayınların daha büyük bir izleyici sayısına ulaşması hedefleniyor.

TASC TV resmi intenet sitesi www.tasc.tv üzerinden kanalın içeriklerine ve yayın akışına yer verilmektedir. Öte yandan yayınlar dünyanın en büyük video içerik platformu olan Youtube üzerinden yapılmaktadır.

TASC TV canlı izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 21.02.2021 01:49
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Anahtar Kelimeler:
Tasc TvAmerikaYayınYouTube
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