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Tarifeye ek cep telefonu alma şartları nelerdir? Operatörlerden tarifeye ek telefon nasıl alınır?

Telefon almak isteyenlerin en çok tercih ettiği yollardan biri tarifeye ek telefon almaktır. Operatörlerin sunduğu tarifeye ek telefon alma şansı ile kişiler uygun şekilde ödeme sonucunda telefon sahibi olmaktadır.

04 Kasım 2020 Çarşamba 03:29
Tarifeye ek cep telefonu alma şartları nelerdir? Operatörlerden tarifeye ek telefon nasıl alınır?
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Her geçen gün telefon fiyatları artmaktadır. Günümüzde telefon ihtiyaç haline gelmiştir. Telefon konusunda sıkıntı yalayan ve telefonu bozulan kişiler telefonunu değiştirmek istediğinde uygun bir şekilde yeni telefon almak ister. Bu konuda araştırma yapan kişiler operatör faturalarına ek telefon almayı tercih etmektedir. Uygun taksit imkanları ile telefon sahibi olan kişiler faturalarına ek ödedikleri tutarlar ile telefon sahibi olmaktadır.

Faturaya ek telefon nasıl alınır?

Telefon fiyatlarında gözlemlenen ciddi artışların ardından operatörler kullanıcılarına faturaya ek telefon alma hakkı sunmaktadır. Bu şekilde uygun taksit seçeneğine sahip olan kişiler faturalarına ek ödedikleri tutarlar ile birlikte telefon sahibi olmaktadır. Bu şekilde telefon sahibi olmak isteyen kişiler operatörlerinin intenet sitesine veya şubelerine başvurabilirler.

Faturaya ek telefon almanın şartları nelerdir?

Faturasına ek olarak telefon almak isteyen kullanıcıların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlardan ilki kişinin en az 8 aydır faturalı olarak aynı operatörde bulunması gerekir. Bir diğer aranan şart ise kişinin kredi notunun yüksek olmasıdır. Ayrıca daha önce kişinin bu şekilde en fazla iki cihaz alması gerekir. Son olarak faturalarını düzenli olarak ödemiş olan kişiler bu şartları yerine getirmeleri halinde faturaya ek telefon alma hakkı edinir.

Belirlenen şartların en az ikisine uygun olan kişiler operatörlerine başvurarak detaylı bilgi alabilir ve telefon sahibi olabilir. Kişiler bu konuda detaylı bilgi için operatör şubelerine gitmelidir. Kişinin uygun olması halinde telefon alma işlemi aynı gün içerisinde tamamlanır.

Faturaya ek telefon almanın avantajları nelerdir?

Telefon almak isteyenler artan telefon fiyatlarından dolayı alım konusunda maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu konuda kolaylık sağlayan operatörler, kişiye uygun taksit imkanı ile istediği telefonu alma imkanı sunmaktadır. Bu sayede bütçesini zorlamayan kişiler aynı zamanda telefon sahibi de olurlar. Ayrıca kişiler faturalarına ek olarak aldıkları telefon ile birlikte düzenli ödeme gerçekleştirerek telefonlarına kolayca sahip olurlar.

Kişiler ödemelerini aydan aya düzenli olarak cüzi miktarlarda yapacakları için bütçelerini zorlamazlar. Telefonun fiyatını bir anda ödemektense aylık düzende taksitli olarak ödemek kişileri rahatlatmaktadır. Bu şekilde kişiler avantajlı bir şekilde telefon sahibi olurlar.

Tarifeye ek telefon almanın dezavantajları nelerdir?

Tarifeye ek alınan telefonların avantajları gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Kişilere taksit imkanı ile telefon alma fırsatı sunan operatörler, telefon fiyatını eşit takside böldükten sonra faturalarını bu ödeme için ekler. Ayrıca operatörler kendi katkı paylarını da ekleyerek telefonu daha pahalıya size satmış olurlar. Taksitli alınan telefonda kişiler uygun ödeme seçeneklerine ulaşmış olsa da, telefonu pahalıya almış olur. Tarifenin aşılması halinde kişilerin daha fazla ödeme yapması gerekeceği için kişiler aşmayacakları tarifeleri tercih etmelidir.

Türk Telekom faturaya ek telefon nasıl alınır?


Türk Telekom operatörü üzerinden faturaya ek telefon almak isteyen kişiler kendilerine en yakın Türk Telekom şubesine gitmeli veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. İletişime geçilmesi ile telefon alma isteğinin karşı tarafa iletilmesi ile birlikte detaylı bilgi alınabilmektedir.

Türk Telekom SMS ile puan sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom puan sorgulaması yapmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını ve doğum yılını 1122’e kısa mesaj olarak yollaması halinde puanını ilişkin bilgileri öğrenebilir. Bu bilgi öğrenmesinin bedeli 9 TL’dir. Kişinin en fazla sahip olabileceği 1.900’dür. Kişilerin puanları ne kadar yüksek ise alacakları hizmet konusunda da cihaz alma konusunda da o kadar kolay işlem yapılmaktadır.

Türk Telekom puan yükseltme nasıl yapılır?

Türk Telekom puanları yüksek olan kişiler faturalarını düzenli ödemeleri halinde puanlarını yükseltme imkanına sahiptir. Kişiler düzenli ödemeler ile 1 yıl içerişinde yükse bir puana sahip olabilir.

Türk Telekom üzerinden faturaya ek telefon almanın şartları nelerdir?

  • Kişinin Türk Telekom’da aldığı cihazların ödemelerini düzenli olarak ödemiş olması gerekir.
  • Kişinin icra dosyası bulunmamalıdır.
  • Başka operatör kullanılması halinde o operatöre borçlu olunmamalıdır.

Vodafone faturaya ek telefon nasıl alınır?

Vodafone faturaya ek telefon sahibi olmak isteyen müşterilerine aylık ödemesi 299 TL ile 1.000 TL arasında olacak şekilde telefon satmaktadır. Telefon sahibi olmak isteyenler için 12 ay taksit seçeneği sunan Vodafone, bu sayede kişilerin kolayca telefon sahibi olmasını sağlar. Kişiler puanına göre telefon sahibi olabilir. 5.000 puanı olan kişi 5.000 TL’lik telefon alabilir.

Puan sorgulamak için nasıl yol izlenir?

  • Vodafone müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmelidir.
  • Vodafone mobil uygulamasından işlem merkezine giriş yapılmalıdır.
  • Faturalı hat kullanılmalıdır.

Vodafone SMS ile puan sorgulama nasıl yapılır?

Vodafone puanını öğrenmek isteyen kişiler T.C. kimlik numarasını ve doğum yılını 1122’ye kısa mesaj olarak göndererek bu sorgulamayı gerçekleştirebilir.

Vodafone puan yükseltme nasıl yapılır?

Vodafone puanını yükseltmek isteyen kişiler operatöre olan ödemelerini düzenli bir şekilde yapmalıdır. Ayrıca kişinin diğer operatörlere de herhangi bir borcunun bulunmaması puanını yükselmesini sağlar.

Turkcell faturaya ek telefon nasıl alınır?

Turkcell faturaya ek olarak telefon almak isteyen müşterilerinin en az 6 aydır faturalı hat kullanıyor olmasını istemektedir. Ayrıca kişilerin puanlarının yüksek olması aranan şartlardan bir diğeridir. Kişilerin puanı kadar taksitlendirme yapıp kalan ücreti nakit ödeyerek de telefon sahibi olabilir.

Turkcell faturaya ek telefon alma şartları nelerdir?

  • Fatura borcu bulunmamalıdır.
  • Alınmak istenen cihaza puanın yetmesi.
  • Kişinin üstüne kayıtlı hatlarda sıkıntı olmaması gerekir.

Puan sorgulama için yapılması gerekenler

Turkcell’deki puanlarını öğrenmek isteyen kişiler Turkcell müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek veya en yakın Turkcell şubesine giderek puan sorgulama yapabilmektedir.

Turkcell puan yükseltme nasıl yapılır?

  • Faturalar zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmelidir.
  • Banka veya kurumlara kişinin borçlarını düzenli bir şekilde ödemesi istenir.
  • Otomatik ödeme talimatlı faturaların ödenmesi kişinin puanını yükseltir.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 03:29
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Tarifeye Ek TelefonOperatör
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