Tarifem ne zaman bitecek? Telefon tarife tarihi sorgulama

Telefon kullanıcıları tarafından en merak edilen konulardan bir tanesi olan tarifenin ne zaman biteceği araştırılıyor. Faturalı veya faturasız hatların bitiş tarihinin ne zaman olduğu araştırılanlar arasında yerini alırken Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone en merak edilen GSM operatörlerinden oldu.

Mobil paket bitiş tarihi sorgulama

Yapılan tarifeler tüm hatlar için 1 veya 2 yıllık olarak yapılmaktadır. Bu nedenle tarifelerin bitiş tarihleri unutulabilmektedir. 3 büyük GSM operatörü için yapılan sırgulama işlemleri şu şekildedir;

Operatörün Mobil Uygulamasından

Sms Yoluyla

Operatör intenet sitesinden hesabınıza giriş yaparak

Müşteri Temsilcisini arayarak

Turkcell paket bitiş tarihi öğrenme

Turkcell kullanıcıları tarafından araştırılan paket bitiş tarihi sorgulamaları 3 farklı yolla yapılabilmektedir. Bu yollar;

Turkcell Online İşlemler üzerinen yapılabilmektedir,

Turkcell resmi intenet sitesinde yer alan İşlem Merkezi sayfası üerinden telefon numarası girilerek Hat Özeti üzerinden sorgulama yapılabilmektedir,

KALAN yazarak 2200’a gönderilen SMS sonucunda öğrenilebilmektedir,

Telefonun arama bölümünden *100# tuşlanır ya da müşteri temsilcisi aranarak bilgi alınabilmektedi.

Vodafone kalan paket tarihi sorgulama

Vodafone hatlarda paket ve tarife sorgulama için 4 farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bu yöntemler;

Yanımda uygulamasına giriş yaptıktan sonra Paketim kısmından bakabilirsiniz,

Özet Yazıp 7000’e SMS göndererek bakabilirsiniz,

7000’i arayarak sorgulayabilirsiniz,

542 Vodafone müşteri hizmetlerini arayarak sorgulama yapılabilir.

Türk Telekom paket bitiş tarihi sorgulama

Türk Telekom üzerinden de paket ve tarife bitiş tarihi sorgulama 4 farklı yolla yapılabilmektedir. Bu yollar;