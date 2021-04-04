Tarifem ne zaman bitecek? Telefon tarife tarihi sorgulama

Telefon kullanıcıları tarafından en merak edilen konulardan bir tanesi olan tarifenin ne zaman biteceği araştırılıyor. Faturalı veya faturasız hatların bitiş tarihinin ne zaman olduğu araştırılanlar arasında yerini alırken Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone en merak edilen GSM operatörlerinden oldu.
Mobil paket bitiş tarihi sorgulama
Yapılan tarifeler tüm hatlar için 1 veya 2 yıllık olarak yapılmaktadır. Bu nedenle tarifelerin bitiş tarihleri unutulabilmektedir. 3 büyük GSM operatörü için yapılan sırgulama işlemleri şu şekildedir;
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Operatörün Mobil Uygulamasından
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Sms Yoluyla
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Operatör intenet sitesinden hesabınıza giriş yaparak
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Müşteri Temsilcisini arayarak
Turkcell
paket bitiş tarihi öğrenme
Turkcell kullanıcıları tarafından araştırılan paket bitiş tarihi sorgulamaları 3 farklı yolla yapılabilmektedir. Bu yollar;
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Turkcell Online İşlemler üzerinen yapılabilmektedir,
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Turkcell resmi intenet sitesinde yer alan İşlem Merkezi sayfası üerinden telefon numarası girilerek Hat Özeti üzerinden sorgulama yapılabilmektedir,
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KALAN yazarak 2200’a gönderilen SMS sonucunda öğrenilebilmektedir,
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Vodafone kalan paket tarihi sorgulama
Vodafone hatlarda paket ve tarife sorgulama için 4 farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bu yöntemler;
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Yanımda uygulamasına giriş yaptıktan sonra Paketim kısmından bakabilirsiniz,
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Özet Yazıp 7000’e SMS göndererek bakabilirsiniz,
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7000’i arayarak sorgulayabilirsiniz,
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542 Vodafone müşteri hizmetlerini arayarak sorgulama yapılabilir.
Türk Telekom paket bitiş tarihi sorgulama
Türk Telekom üzerinden de paket ve tarife bitiş tarihi sorgulama 4 farklı yolla yapılabilmektedir. Bu yollar;
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turktelekom.com.tr adresi üzerinden telefon numarası ve şifreyle giriş yapıp sorgulama yapılabilir,
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Online işlemler uygulamasından bakılabilir,
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Paket kalan bilgisini KALAN yazıp 5555’e SMS göndererek ücretsiz öğrenebilirsiniz.,
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444 1 444 Müşteri hizmetlerini arayarak sorgulama yapılabilir.