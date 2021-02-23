Tabletler için en iyi 10 tablet klavye modelleri

Tablet kullanımları bir o kadar rahat olduğu gibi kullanımı ise kolaylık sağlamaktadır. Tabletler küçük gibi görünse de hemen bilgisayara dönüşebilir. Tableti olan kişinin cihazı doğru kullanabilmesi için öncelikle size uygun klavyeyi tercih edilmesinde fayda vardır.

En iyi 10 tablet modelleri listesi:

Apple Ipad pro 12.9″ (4. nesil) Smart Folio Tablet Klavyesi;

En çok tercih edilen marka Apple şarj sıkıntısı çekmeyen bu klavye eşleştirme yapılmadan da kullanılabilir. 12,9 inç büyüklüğe sahip olan model oldukça konforludur.

Logitech Ipad Bluetooth Tablet Klavyesi Z6;

Bir diğer tercih edilen Logitech ise ince tasarımı ile dikkat çekmektedir Her yerde kullanılması uygun olan klavye İOS işletim sistemi tabletler için uygundur. Ayrıca Kablosuz ağ ile eşleştirme yapılarak ürün kullanıma hazır hale gelmektedir.







WIWU Apple Lisanslı Ipad Tablet Klavyesi;

Sert silikon malzemeden üretilen marka oldukça kullanıma uygun olarak gelebilecek darbelere karşı da dayanıklıdır. Otomatik uyku modeli bulunan klavyede içerisinde bir de mıknatıs bulundurmaktadır. Bu özellik ile klavyeyi ayırarak tek olarak kullanım hali sunmaktadır.





Streak Mini Kablosuz Tablet Klavyesi;

Microsoft Surface Pro 3 Tablet Klavyesi;

Minik kullanımı ile oldukça kolaylık sağlayan klavye tüm tabletler ile kullanım özelliği vardır. Farklı renklere dönüşen, led aydınlatma özelliğine sahip olan mini klavye görsellik olarak oldukça başarılıdır.

Surface pro 3 tablete göre hazırlanan bu klavye, gece kullanım için aydınlatma özelliği sunarak kişiye oldukça kolaylık sağlamaktadır. Normal bilgisayar klavyesinden farksız olan üründe tüm tuşlar mevcuttur.



MF PRODUCT 0263 Bluetooth Tablet Klavyesi

Bluetooth özelliğine sahip olan bu ürün kablosuz olarak kullanılır. İnce ve zarif bir tasarıma sahip olan ürün Q klavye tuş dizilimine sahiptir.



Everest Kb-bt82 Beyaz Tablet Klavyesi;

Cool Cold Ploody Touch Pro Katlanabilir Tablet Klavyesi;

Şarjlı çalışan klavye 2,5 saat şarj ile 100 saat kullanıma uygundur. Aynı anda iki cihaza bağlanan klavye oldukça konforlu bir yapıya sahiptir.

HADRON Bluetooth Wireless Tablet Klavyesi;

Katlanarak küçük cüzdan haline gelebilen ürün gelebilecek darbelere karşı oldukça etkilidir. Şarj edilerek kullanım sağlayan ürün tercih edilen listeler arasında yer almaktadır.

Bluetooth ile çalışan ürün. Yüksek pil kapasitesine sahip olarak uzun saatler kullanım için oldukça uygundur. Tüm cihazlarda uyumlu olarak çalışmaktadır.





POLYGOLD Işıklı Mini Tablet Klavyesi;

Farklı renk seçenekleri olan Polygold, tüm cihazlar için uygundur. Şarjlı kullanım oran ürün FN-F2 tuşlarına basarak renk değiştirme özelliği ile gece ışığı sunmaktadır.



