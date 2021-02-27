T625 Gökbey helikopter özellikleri nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmiş olan Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan T625 helikopterin adının “Gökbey” olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin genel maksat helikopteri “Gökbey” ilk uçuşunu 6 Eylül 2018’de gerçekleştirmişti. İlk uçuş genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün platform ile karşılanması hedeflenerek yürütülen Helikopter Programı doğrultusunda gerçekleşti.

İşte Gökbey’in özellikleri

Yapılan açılış açıklamalarına göre yerli üretim olan Gökbey’in üretimine 2021 yılında başlayacağı düşünülüyor. Helikopterin, ESA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi hususunda çalışmalar yürütülüyor.

Yerli üretim Gökbey’in özellikleri;

Gökbey’in en yüksek kalkış ağırlığı 6 ton

2 motora sahip ve 5 palden oluşmaktadır.

LHTEC-CTS800-4AT tipi iki motora sahip olan helikopter 1024 kw kalkış gücü üretmektedir.

Helikopterin ana rotor çapı 13.20 metre iken uzunluğu ise 15.87 metredir.

Helikopterin 1020 kiloluk standart tankı bulunmaktadır. Bunun dışında 280 kg’lık harici yakıt tankı da vardır.

Yerli üretim Gökbey, en çetin iklim ve coğrafyalarda bile, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin faaliyet gösterebilmektedir.

Helikopter, milli imkan ve kabiliyetler tasarlanarak üretilmektedir.

Bu helikopter ile iki mürettebat dışında 10 yolcu veya yüksek yoğunlukta 12 yolcu yer alabiliyor.

Bunun yanı sıra VIP donanımı ile 4 ila 5 yolcu yer alabiliyor.

Gökbey’in en yüksek seyir hızı 165 knots en anlaşılır şekilde 305 kilometredir.

Gökbey, havada 3.6 saat kalabilmekte ve 403 deniz mili menziline sahiptir. Bunun yanı sıra 20 bin fit irtifaya kadar çıkabilmektedir.

Gökbey’in tüm özellikleri milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. TAK Programı boyunca edinilen bilgilere göre Özgün Helikopter Programı doğrultusunda yapısal ve aviyonik sistemler, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi çok önemli yere sahip olan haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri baştan aşağı milli kaynaklar ile oluşturuluyor.

Bunların yanı sıra helikopter, çok geniş bir görev alanına sahip. Gökbey ile VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma, kıyı ötesi taşıma gibi görevleri yerine getirebilmektedir.