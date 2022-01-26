Süpersonik nedir? Süpersonik teknolojisi nedir? Süpersonik teknolojisinin özelliği nedir?

Süpersonik nedir?

Sesüstü, bir akışkanın ses hızının düzeyinden daha fazla bir hızlı akması ve ya cismin bir akışkan (genellikle hava) içinde sesten üstün bir şekilde hızlarla gitmesi konularını araştıran bilim ve teknolloji dalı. Bu bilim dalı özellikle süpersonik(sesüstü) hızla giden uçaklar ile füzelerin hareket durumları, bu hareketlere etkide bulunan dirençleri ve buna göre araçların biçimlerinin nasıl olmaları gerektiğini inceler.