İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
RTÜK, FOX TV ve TELE 1 için kesilen cezayı açıkladı!
Son Dakika
RTÜK, FOX TV ve TELE...

Süpersonik nedir? Süpersonik teknolojisi nedir? Süpersonik teknolojisinin özelliği nedir?

Süpersonik nedir, Süpersonik teknolojisi ne anlama gelir, Süpersonik özellikler nelerdir gibi Süpersonik teknolojisi hakkında sorulan soruların tüm cevaplarını yazımızda paylaştık. İşte Süpersonik hakkında merak edilen her şey...

26 Ocak 2022 Çarşamba 19:07
Süpersonik nedir? Süpersonik teknolojisi nedir? Süpersonik teknolojisinin özelliği nedir?
Takip Et:

Süpersonik nedir?

Sesüstü, bir akışkanın ses hızının düzeyinden daha fazla bir hızlı akması ve ya cismin bir akışkan (genellikle hava) içinde sesten üstün bir şekilde hızlarla gitmesi konularını araştıran bilim ve teknolloji dalı. Bu bilim dalı özellikle süpersonik(sesüstü) hızla giden uçaklar ile füzelerin hareket durumları, bu hareketlere etkide bulunan dirençleri ve buna göre araçların biçimlerinin nasıl olmaları gerektiğini inceler.


Son Güncelleme: 26.01.2022 19:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SüpersonikTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell Cayma Bedeli Öğrenme, Sorgulama ve Hesaplama
Turkcell Cayma Bedeli Öğrenme, Sorgulama ve Hesaplama
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Instagramda gönderimizin beğeni alabilmesi için hangi etiketleri eklemeliyiz? İnstagramda en çok beğeni ve takipçiyi toplayan hashtagler
Instagramda gönderimizin beğeni alabilmesi için hangi etiketleri eklemeliyiz? İnstagramda en çok beğeni ve takipçiyi toplayan hashtagler
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Süpersonik nedir? Süpersonik teknolojisi nedir? Süpersonik teknolojisinin özelliği nedir?
Macit Sonkan kimdir?
Tahsin Lale kimdir? Kaç yaşındadır? Tahsin Lale hayatı
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 26 Ocak 2022 Çarşamba Bitcoin ne kadar oldu?
Dila Pekdemir kimdir? Nerelidir? Dila Pekdemir nerede oturuyor?
Kağıt Ev dizisinin oyuncuları ve konusu
Zeynep Özan kimdir? Zeynep Özan kaç yaşında, nereli?
27 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Ocak Perşembe at yarışı programı
The World to Come filminin içeriği ve incelenmesi
KOSGEB girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Girişimcilik kursları başvuru adresleri nereler?
Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları ne kadar? Bilgisayar bakım ve onarımcısı iş ilanları ve maaşları
SGK E-Tebligat başvurusu başladı mı? İşverenin SGK E-Tebligatına alınması zorunlu hale getirildi
Olgun Orkun giyim üzerine bayilik veriyor!
Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?
Jennifer Lopez kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Nihal Menzil kimdir, nerede doğmuştur? Nihal Menzil evli mi? Nihal Menzil kaç yaşında?
Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
İpek Tenolcay kim? Kaç yaşında? İpek Tenolcay biyografisi
İlkay Akdağlı kim? Kaç yaşında? İlkay Akdağlı biyografisi!
Pınar Afşar kimdir? Pınar Afşar kaç yaşında, evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.