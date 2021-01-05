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Superonline müşteri hizmetlerine direk bağlanma numarası ve tuşları

Milyonlarca abonesi bulunan Turkcell Superonline'nın müşteri hizmetlerine direk olarak bağlanmak için yöntemlerini ve müşteri hizmetleri numarasını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 12:23
Superonline müşteri hizmetlerine direk bağlanma numarası ve tuşları
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Türkiye de en büyük fiber intenet altyapısını bulunanlardan biri olan Turkcell Superonline 2004 senesinden bugüne hizmet vermeye devam ediyor. Fiber intenet hızına diğer gelişmiş ülkelerle aynı zamanda geçmemizi sağlayan Superonline yalnız intenet değil ayrıca Tv+ hizmeti de vatandaşlara sunuyor.

Turkcell Superonline kampanyalarına ve abonelikller hakkında bilgi almak veya danışmak için müşteri hizmetleri yedi yirmi dört hizmet veriyor. Yalnız müşteri hizmetlerinde direkbir yetkiliye bağlanmak zaman alabiliyor. Hızlıca bağlanmak için birkaç yöntem ile direk bir yetkiliye bağlanabiliyorsunuz.

Turkcell Superonline müşteri temsilcisine nasıl direk bağlanılır?

Superonline müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 0 222 tuşlayarak bağlanabilirsiniz. Yalnız burada sizi bir kayıt sesi karşılayacak. Bu kayıt sesinden de bir takım işlemler yapılabiliyor. Yinede bir yetkiliye bağlanmak isteyen müşteriler vakit kaybetmeden direk olarak bağlanmaları için tuş sıralamalarını takip etmeleri gerekiyor.

Superonline müşteri temsilcisine direk olarak hızlıca bağlanmak için 3 yöntem bulunuyor. Bunlar şu şekilde;

1.yöntem

-

Müşteri hizmetlerinin numarasını arayarak karşınıza çıkan ses kaydında 1 tuşlayın.

-Üyeliğiniz varsa üyelik numarasını girerek direk bağlanabilirsiniz.

2.yöntem

- Müşteri hizmetlerinin numarasını arayarak karşınıza çıkan ses kaydında 1 tuşlayın.

-Ardından 6’yı tuşlayın böylece müşteri temsilcisine hızlıca bağlanabilirsiniz.

3.yöntem

- Müşteri hizmetlerinin numarasını arayarak karşınıza çıkan ses kaydında 6’yı tuşlayarak bağlanabilirsiniz.

Tüm bunlara rağmen hala bağlanamıyor ve bekliyorsanız büyük olasılıkla müşteri temsilcisi başka müşteri ile görüşmektedir. Sabah erken vakitlerde veya gece saatlerinde arasanız daha az bekleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.01.2021 12:23
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellSuperonlineMüşteri Hizmetleri
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