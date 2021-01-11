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Superonline müşteri hizmetleri internet sorunları, arıza kaydı veya üyelik iptali için direk bağlanma numarası ile iletişim kurma

Günümüzde her evde bulunan internet bağlantısı sonucunda insanlar abone oldukları operatörlerin müşteri temsilcilerine nasıl bağlanacaklarını merak ediyor. Türkcell Superonline Müşteri Hizmetlerine direk nasıl bağlanacakları araştıran vatandaşlar için müşteri hizmetleri telefon numarası ve bağlanma yöntemleri gibi detaylar haberimizde yer almaktadır.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:04
Superonline müşteri hizmetleri internet sorunları, arıza kaydı veya üyelik iptali için direk bağlanma numarası ile iletişim kurma
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Müşteri hizmetlerine zor bağlanan insanlar tarafından araştırılan sorular arasında müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanırım bulunmaktadır. Bizde haberimizde altyapı yetersizliği ve teknik nedenlerden dolayı birçok kez aranan Türkcell Superonline müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanılır konusu hakkında bilgiler verdik.

Türkcell Superonline Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Türkcell Superonline'da hem GSM işlemlerinizi hem de Superonline işlemlerinizi halledebilmek için telefon numarası 0532 532 00 00'dır. Türkcell Superonline 0850 222 1 222 telefon numarası ise kurumsal firmalar için direk bağlanma numarasıdır. Çağrı merkezine direk bağlanmak için ilk önce 0532 532 00 00 numaralı müşteri hizmetleri aranır ve genel bilgilendirme metni dinlenir. Sonrasında ilk önce 2, ardından 0 numaralarını tuşlayarak temsilciye bağlanabilirsiniz. Superonline'da işlem yaparken sizden herhangi bir doğrulama yapılmaması için kayıtlı olan telefon numaranızla işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aramanızda sizi sesli yanıl sistemi karşılarsa iki kere arka arkaya "Müşteri Temsilcisi" demeniz yeterli olacaktır. 

Türkcell Superonline Temsilciye Direkt Nasıl Bağlanırım?

İntenet halkında bilgi almak, intenet üzerindeki hataları bildirmek gibi nedenlerden Superonline müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemleri sıkça kullanılmaktadır. Müşteri hizmetlerine bağlanmak için ilk başta firmaya kayıtlı olan cep telefonu numarasıyla aramak yapmak önemlidir. Çağrı merkezi numarasını aradıktan sonra ilk olarak firma size KVKK aydınlatma metinlerinden bahsedecektir. Bu metinleri atlamak için 2 tuşuna basabilirsiniz. Sonrasından size yapmak istediğiniz işlemi sesli olarak söylemenizi ister sizin de iki kere aralarında 2 saniye olmak üzere arka arkaya "Müşteri Temsilcisi" demeniz gerekmektedir. 

Superonline Müşteri Hizmetleri Sesli Yanıt Atlama

Superonline Müşteri hizmetlerine bağlanırken sesli yanıt sistemini atlayarak direk temsilci ile görüşmek için ilk olarak sesli yanıt sistemi sizi devre dışı bırakana kadar konuşmayın, siz konuşmadığınız için sistem sizden tekrarlamanızı ister siz eğer tekrarlama yapmazsanız otomatik olarak tuşlama bölümüne geçebilirsiniz. Tuşlama sisteminde ilk 2 sonra 0 tuşuna basmanız gerekmektedir. Eğer bu yöntem işe yaramaz ise tüm seçenekleri dinleyip sonra tuşlama yapabilirsiniz.

Hangi İşlemler İçin Superonline Çağrı Merkezini Aramalıyım?

İntenet başvurusu ve altyapı sorgulaması başta olmak üzeri, intenet hakkında bilgi almak, mevcut intenet tarifelerini öğrenmek, tarife değişikliği yapmak, kota sorgulamak, arıza kaydı oluşturmak ve arıza kaydı takibi yapmak gibi birçok işlemde 0532 532 00 00 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 11.01.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellSuperonlineMüşteri Hizmetler
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