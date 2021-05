Stonefly oyunu ne zaman çıkacak? Stonefly çıkış tarihi

MWM Interactive ve Creature it the Well’in yayncılığını, Flight School Studio’nun ise tasarımcılığını üstlendiği aksiyon ve macera oyunu olan Stonefli 1 Haziran tarihinden itibaren PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam, Epic Games Store) platformlarında yerini alacaktır.

Stonefly tanıtım yazısında ne yazıyor?

Stonefly tanıtım yazısında şu ifadelere yer verilmektedir: “Rüzgârı arkana al ve Stonefly'ın vahşi doğasında süzül. Parlak fakat naif bir mucit olan Annika Stonefly'ın aklını ve stratejisini kullanarak kayıp aile yadigârını kurtarması gerekiyor. Bitkilerin ve hayvanların üzerinde stratejik olarak uçarak aç böceklerle, maceralarla ve unutulmaz karakterlerle karşılaş. Yolculuğun sırasında kendini keşfetme, aile, miras ve aidiyet temalı, hayat dolu bir hikâyeyi ortaya çıkaracaksın.

- Robotun için yeni beceriler icat edip üret ve oyun tarzına uyum sağlayacak şekilde özelleştir.

- Mineralleri toplamak için çeşitli böcek türlerini al ve daha sonra onları özelleştirilmiş robot parçaları üretmek için kullan.

- Dışlanmış robot pilotlarının kurduğu Acon Corps ekibinin unutulmaz karakterleriyle ilişkilerini geliştir.

- Görevler sırasında ağaçlık alanların, bataklıkların, keskin dikenli çalıların ve nefes kesen doğanın üzerinde süzül.

- Yüzyıl ortası moden tasarım ve doğal yaşamdan ilham alan zengin el çizimleri.

- Eşsiz ve yetenek dolu böcek karşılaşmalarının yaşandığı, sessiz ve sakin bir aksiyon-macera oyunu. Sersemlet. Vur. Ganimetleri topla.