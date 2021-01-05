Steam'de oyun oynayarak para kazanma nasıl olur?

Oyun severlerin en çok kullandığı oyun platformu Valve Corporation tarafından geliştirilen Steam adlı platform. Bu platformun içerisinde milyonlarca oyun yer alıyor. Sadece oyun oynamakla kalmayıp aynı zamanda para da kazanabiliyorsunuz.

Bu platformda her gün neredeyse milyonlarca kişi oyun oynuyor, oyun alıyor, oyun satıyor ve indiriyor. Bazı oyun severler de bunun yanı sıra bir de para kazanıyor.

Oyun oynayarak nasıl para kazanılır?

Steam’da oyun oynarken para kazanmanın farklı yolları var. Bunlar:

- Oyun içinde öğe toplayarak para kazanılabilir.

- Topladığınız öğeleri doğru zamanda satarak kazanılabilir.

- Trading kartları üzerinden para kazanılır.

- Oyunlar içinde en çok eşya düşen oyunları takip ederek para kazanılabilir.

- Ön siparişleri takip ederek de para kazanılabilir.

- Bunların yanı sıra oyun geliştirip Steam üzerinden de para kazanılabilir.

Oyun içi öğe toplayarak para kazanmak:

Para kazanma yöntemlerinden biri olan bu yöntemde oyuncular oynadıkları oyun içindeki öğeleri toplayabilirler. Topladıkları öğeleri başka oyunculara satarak kazanç elde ederler. Oyunun seviyesi ne kadar yüksekse öğe değeri de yüksek olur.

Toplanılan öğeleri doğru zamanda satıp para kazanmak:

Trading kartları üzerinden para kazanmak:

Başka bir yöntem olan öğeleri doğru zamanda satma da toplanılan öğelerin satılma aşamasında oyuncu zamana çok dikkat etmelidir. Oyuncu topladığı öğeleri hemen satmak yerine bir süre beklemelidir. Öğelerden nadir bulunanları büyük paralar ile koleksiyoncular tarafından alınabilir.

Trading kartları üzerinden para kazanmada oyuncular oyun oynadıkça bu kartlardan kazanır. Kazandıkları bu kartları başka oyuncularla takas ile kazanç elde edebilirler. Bu kart oyun içerisinde belli sürelerde verilir.

Ön siparişleri takip ederek para kazanmak:

Para kazanma yöntemlerinden biri olan bu yöntemde, yeni geliştirilen ve satışa sunulacak olan oyunları önce ön siparişe sunar. Bu süreçte uygun bir fiyata alınan Steam oyunu sonradan yüksek kar ile başka oyuncuya satılabilir ve kazanç elde edilir.

En çok eşya düşen oyunları takip ederek para kazanmakÇ

Bu yöntemde oyuncular en çok eşya düşen oyunları takip eder ve şaşırtıcı eşyalarla karşılaşır. Buldukları bu eşyaları ihtiyacı olan başka oyunculara satabilir. Böylelikle kazanç elde eder.

Oyun geliştirerek para kazanmak:

Yöntemlerden biri olan oyun geliştirmede oyuncular bir oyun geliştirir ve Steam üzerinden bunu satışa sunarlar. Eğer oyun dikkat çeker ve satın alınmak istenirse oyunu geliştiren oyuncu kısa süre içinde para kazanmaya başlar. Ama geliştirilen oyun Steam’in belirlediği kriterlere uygun olm