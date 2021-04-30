Steam'de Altın Hafta indirimlerinde hangi oyunlar indirimde?

Oyun platformlarında sürprizler bitmiyor. Steam yeni indirim döneminde Altın hafta kampanyası kapsamında Japon yapımı oyunlarda büyük indirimler sunuyor. Altın hafta indiriminde hangi oyunlar olacak?

Valve, heyecanla beklenen Altın Hafta indirimlerini bugün başlattı. 1 hafta sürecek olan kampanya döneminde önemli yapımlar büyük indirimler sunacak.

Altın Hafta Japonya’da her yıl Nisan ayını Mayısıs ayına bağlayan ve ulusal Japon bayramını içeren haftayı temsil ediyor. Bu sebeple Steam, bu dönemde Japon teması işliyor. İndirimde olan oyunların neredeyse hepsi Japon yapımıdır. İndirim haftasında rağbet gören oyunların bazıları şunlar: Tekken 7, Death Stranding, Ace Combat 7, Yakuza serisi, Monster Hunter World.

Altın Hafta indirimleri 6 Mayısıs 20.00’ye kadar geçerlidir. İndirimde olan oyunlara ulaşmak için tıklayınız.

Altın Hafta