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Steam'da hem oyun oynayıp hem para nasıl kazanılır?

Steam Aracılığıyla gelir elde edebilmek kimsenin bilmediği bir şeydir. Steam üzerinden para kazanmanın yolları internette en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Birçok kişi oyun oynarken nasıl para kazanılacağını merak etmektedir.

06 Aralık 2020 Pazar 15:24
Steam'da hem oyun oynayıp hem para nasıl kazanılır?
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Steam aracılığıyla para kazanma yolları merak edilenler arasında yerini aldı. Oyun içerisinde bulunan öğeleri toplayarak mevcut karakterinizi geliştirebilmektesiniz. Steam’dan para kazanabilmek için ilk olarak yapmanız gereken yöntem oyun içindeki öğeleri toplamaktır.

Oyunu oynadıkça ve bölümler ilerledikçe başka oyuncularda bulunmayan öğeleri ve nadir görülen öğeleri elde edebilirsiniz. Dota 2 gibi oyunların içeriğinde sabit eşya akışını sağlayan bölümler ulunmaktadır. Elde etmiş olduğunuz öğeleri istediğiniz fiyattan satabilmektesiniz. Birçok oyuncu oyuna başladığı andan itibaren bu öğelere sahip olmak ister. Elinizdeki öğelere sahip olmak isteyen pek çok insan bulunmaktadır. Sizler ise elinizde bulunan öğeleri bu insanlara satabilirsiniz. Oyun içerisinde ki bu öğeler sizlere yüksek gelir sağlayabilir. Böylece hem oyun oynar hem de para kazanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.12.2020 15:24
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SteamOyunParaKazanç
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