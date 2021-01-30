Steam Oyun Festivali başlıyor! 500'den fazla ücrezsiz oyun

Oyuncular tarafından en çok kullanılan dijital oyun platformlarından birisi Steam'dir. Steam, Valve tarafından geliştirilmiş ve 12 Eylül 2003 tarihinde yayınlanmıştır. Steam devamlı yaptığı oyun festivalini yeniden yapıyor.

Steam Oyun Festivali'ninn ne zaman başlayacağı açıklandı. Yapılan açıklamada Steam Oyun Festivali'nin 3 Şubat 2021'de başlayacağı açıklandı. Festivalin bitiş tarihi ise 9 Şubat 2021 olarak duyuruldu. Bu seferki festivalde oyuncular, 500'den falz oyunu üzretsiz bir şekilde oynayabilecek ve oyunlarlar ilgili canlı yayınları izleyebilecek.

Festival, 3 Şubat tarihinde Türkiye'deki kullanıcılar için saat 21.00'da başlayacak. Festivalin başlamasına özel yapılacak olan açılış festivali Twitch ve Steam üzerinden izlenebilecek.

11 Şubat 2021 ve 15 Şubat 2021 tarihleri arasında Steam indirimi olacak.