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Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri

Gündemde halen yer almaya devam eden Steam ne zaman indirim yapıyor? Steam oyun indirim günleri haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 24 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:21
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri
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Oyun fiyatları alım günü karşısında son derece yüksek fiyat etiketleriyle satışa çıkarılıyor. Bu nedenle oyuncular da indirimleri takip ederek sevdikleri oyunları en uygun fiyatlarla satın almayı hedefliyor. PC oyunları piyasada Steam’ın düzenlediği kampanyayla oyuncuların yardımına koşuyor.

Steam’daki indirimler ve mevsimsel kampanyalar çerçevesinde her hafta üç ayrı indirim kampanyası düzenlenmektedir. Steam hafta sonu indirimi Pazartesi 21.00’de başlayıp bir hafta boyunca devam etmektedir. Steam hafta ortası çılgınlığı Salı günü saat 21.00’de başlayıp Cuma 21.00’de sona ererken, Steam hafta sonu indirimleri Perşembe 21.00’de başlayıp Pazartesi saat 21.00’de sona ermektedir.

Steam indirimleri ne zaman?

Steam tarafından düzenlenen indirim kampanyaları tarihi henüz bilinmemekle birlikte son yıllardaki tarihlere göre tahmin yürütülebiliyor. Henüz 2020 indirim takvimi belli değil fakat, 2019 yılı takvimi şu şekildeydi;

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi 2020: 23 - 27 Ocak

Steam İlkbahar İndirimi 2020: Bu yıl yapılmadı.

Steam Bahar Temizliği 2020: 21 Mayısıs - 29 Mayısıs

Steam Yaz İndirimi 2019: 25 Haziran - 9 Temmuz

Steam Cadılar Bayramı İndirimi: 28 Ekim - 1 Kasım

Steam Sonbahar İndirimi 2019: 27 Kasım - 3 Aralık

Steam Kış İndirimi 2019: 19 Aralık - 2 Ocak 2020



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:21
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SteamSteam Indirim Tarihleri
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