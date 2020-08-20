Steam NBA 2K20'yi ? indirimle satmaya başladı

Dünyaca ünlü oyun satış platformlarından biri olan Steam, yaptığı indirim günleri ile oyun severleri oyun almaya davet ediyor. Belirli günlerde indirimler düzenleyen Steam, bu sayede birçok insanın oyunlara ucuz yoldan ulaşmalarını sağlıyor.

Yaz ve kış indirimleri yapan Steam, bahar indirimleri ile birlikte birçok oyun fiyatında indirime gitti. Son olarak NBA 2K20 oyununda rekor bir indirim yapan Steam, oyunun fiyatına %92 indirim yaptı.

Sene başında 249 TL’ye satışa çıkan dünyanın en çok sevilen oyunlarından NBA 2K20 yapılan indirim ile birlikte 19,92 TL’ye alıcılarını bekliyor. Steam’de indirime giren oyun için geçerli olan fiyat 1 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

Oyunun indiriminde Deluxe ve Legends paketleri dahil olmamasına rağmen oyunu almak isteyen kişiler sepete eklemeleri halinde indirimli fiyat üzerinden işlem görecekler. Epic Games’in kullanıcıların ücretsiz oyunlar vermesi ile birlikte bir atak gerçekleştirmeye hazırlanan Steam, bu indirim ile oyuncuların dikkatini çekti. İndirimin bu oyunda yapılmasının en büyük faktörü ise yeni oyun NBA 2K21’in kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek olması oldu.