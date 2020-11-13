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Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 13-11-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 23:23
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
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Oyun fiyatları alım günü karşısında son derece yüksek fiyat etiketleriyle satışa çıkarılıyor. Bu nedenle oyuncular da indirimleri takip ederek sevdikleri oyunları en uygun fiyatlarla satın almayı hedefliyor. PC oyunları piyasada Steam’ın düzenlediği kampanyayla oyuncuların yardımına koşuyor.

Steam’daki indirimler ve mevsimsel kampanyalar çerçevesinde her hafta üç ayrı indirim kampanyası düzenlenmektedir. Steam hafta sonu indirimi Pazartesi 21.00’de başlayıp bir hafta boyunca devam etmektedir. Steam hafta ortası çılgınlığı Salı günü saat 21.00’de başlayıp Cuma 21.00’de sona ererken, Steam hafta sonu indirimleri Perşembe 21.00’de başlayıp Pazartesi saat 21.00’de sona ermektedir.

Steam indirimleri ne zaman?

Steam tarafından düzenlenen indirim kampanyaları tarihi henüz bilinmemekle birlikte son yıllardaki tarihlere göre tahmin yürütülebiliyor. Henüz 2020 indirim takvimi belli değil fakat, 2019 yılı takvimi şu şekildeydi;

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi 2020: 23 - 27 Ocak


Steam İlkbahar İndirimi 2020: Bu yıl yapılmadı.

Steam Bahar Temizliği 2020: 21 Mayısıs - 29 Mayısıs

Steam Yaz İndirimi 2019: 25 Haziran - 9 Temmuz

Steam Cadılar Bayramı İndirimi: 28 Ekim - 1 Kasım

Steam Sonbahar İndirimi 2019: 27 Kasım - 3 Aralık

Steam Kış İndirimi 2019: 19 Aralık - 2 Ocak 2020



Son Güncelleme: 13.11.2020 23:23
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SteamSteam Indirim Tarihleri
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