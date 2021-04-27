İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Steam oyun platformu Japonya’daki tatile denk gelmesiyle Altın Hafta olarak adlandırılan Steam indirimleri için tarihler belli oldu.

27 Nisan 2021 Salı 03:13
Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu
Takip Et:

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Steam oyun platformu yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimi) için tarihler açıklandı. Steam’in yeni kampanyası olan Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan - 6 Mayısıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Yapılacak indirimler kapsamında birçok oyun ücretsiz sunulurken birçok oyunda büyük indirime giriyor. Fakat hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmemektedir. Steam’den yapılan açıklamalara göre oyunculara %90’a varan indirim yapma sözü verilmiştir. 

Daha önceki Altın Hafta İndirimleri 30 Nisan – 6 Mayısıs 2020 tarihleri arasında yapan Steam Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil Mayıs Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimi yapmıştı. Bu sene de benzer bir şekilde Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi beklenmektedir.




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SteamIndirimAltın HaftaGolden Week
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ücretsiz VPN en iyi 10 VPN
Ücretsiz VPN en iyi 10 VPN
iOS 14.5 ile gelen yeni özellikler neler?
iOS 14.5 ile gelen yeni özellikler neler?
İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?
Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?
Aşı randevusu RND4010 hatası çözümü
Aşı randevusu RND4010 hatası çözümü
Tiktok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları 2021
Tiktok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları 2021

Popüler Haberler

Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?
Viscoran İlaç firması kime aittir? Viscoran İlaç nerededir?
Kısıtlama ve tam kapanmadan kimler muaf olacak?
Tam kapanmada sokağa çıkma yasağından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler neresi ve muaf kişiler kimlerdir?
Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle
Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Kripto borsada para batıranlar ne yapacak?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei Y5 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2021 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Gerçek adı nedir? Ümit Erdim nereli, yaşı kaç?
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
TV yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.