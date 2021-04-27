Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu

Milyonlarca kullanıcısı bulunanoyun platformu yeni kampanyasıSale (İndirimi) için tarihler açıklandı. Steam’in yeni kampanyası olan Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan - 6 Mayısıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Yapılacakler kapsamında birçok oyun ücretsiz sunulurken birçok oyunda büyük indirime giriyor. Fakat hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmemektedir. Steam’den yapılan açıklamalara göre oyunculara %90’a varan indirim yapma sözü verilmiştir.

Daha önceki Altın Hafta İndirimleri 30 Nisan – 6 Mayısıs 2020 tarihleri arasında yapan Steam Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil Mayıs Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimi yapmıştı. Bu sene de benzer bir şekilde Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi beklenmektedir.