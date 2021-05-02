Steam çöktü mü, Steam'e neden girilmiyor?

Oyuncuların oyun satın aldığı favori platform Steam, yakın zamanda Epic Games, Ubisoft gibi indirimlerle yoğun ilgiden dolayı çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam indirimlerine neden ulaşılamıyor? İşte Steam ile ilgili detaylar...

Steam çöktü mü?

Son dakikalarda Steam ile ilgili bazı sorunlar paylaşıldı. Yetkililerden henüz açıklama gelmese de yapılan indirimler nedeniyle yoğun ilgi gösterilen platformun çökmüş olabileceği düşünülüyor.

Twitter ve Downdetector’da platform hakkında birçok şikayet yer alıyor. Altın İndirim haftasına giren Steam'de cumartesi akşamları anlık oyuncu sayısı da çok fazla oluyor. Bu nedenle erişimde sorun yaşanmış olabileceği görünüyor.

Steam nedir?

Dijital oyunlar kutulu oyunlardan daha uygun fiyatlı oluyor. Uygun fiyatlı dijital oyunlar, çeşitli indirimleri takip ederek, çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor. 2014 yılına kadar dolar üzerinden alışveriş yapılan Steam, 22 Ekim 2014'te ilk kez TL’ye geçti. Ayrıca birçok yayıncı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda dolar kuru da sabitlenerek fiyatlar belirleniyor.

Yine de belirtecek olursak; Ubisoft, Take-Two gibi bazı dağıtıcılar yerel distribütöre bağlı olduğu için Steam fiyatları oldukça farklı görünecektir.

Çoklu platform desteği

Steam “indir” seçeneği ile birlikte masaüstü uygulaması tarayıcı üzerinden indirilebiliyor. Windows platformuna ek olarak Linux ve Mac desteği de bulunuyor. Yani bir oyun aldığınızda, bu oyun diğer platformları destekliyorsa, oyunu diğer bilgisayarlarda da oynayabiliyorsunuz. Bununla birlikte son yıllarda Mac tarafında inanılmaz bir oyun desteği sağlandı. MacBook ve iMac'ler için yakında gelmesi beklenen harici ekran kartı desteği ile birlikte çok daha iyi grafikler görebiliyoruz.

Steam’den nasıl oyun satın alınır?

Önceden oyun satın almak için tek yol Steam Mağazası'ydı. Zamanla hem ödeme yöntemleri hem de Steam alt yapısında birçok değişim yaşandı. Artık oyun satın almak isteyen oyuncular için mağaza dışında birçok seçenek bulunuyor.

Oyunseverlerin merak ettiği diğer bir soru ise Steam üzerinden satın alımların nasıl gerçekleştiği oluyor. İntenette satış sitelerinde Steam Key'leri kolayca bulunabiliyor ve dışarıdan da satın alınabiliyor. Normal mağaza üzerinden satın alınan oyunlar anında Kütüphane'ye eklenirken, bunun dışında alınan anahtarları elle girmemiz gerekiyor.

Bunu yapmak için üst menü üzerinde bulunan “Oyunlar” sekmesinden “Ürün Etkinleştir” seçeneğini kullanarak kolayca oyunları arşivinize ekleyebiliyorsunuz.

En sevilen oyun alma şekli ise yılın belirli dönemlerinde aktif olan indirim zamanlarıdır. Steam İndirimleri başlığı altında, özellikle Steam Yaz İndirimleri oldukça tutulmaktadır. Haziran ayının başında başlayan Yaz İndirimleri oyuncular için oldukça iyi bir fırsat oluyor.