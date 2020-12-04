Steam canlı yayın nedir, nasıl kullanılır?

Steam Nedir? Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır?

Eğer ki Steam kullanıyorsanız ve oyun oynarken, oynadığınız oyunları aynı zamanda canlı yayın eşliğinde yayınlamak istiyorsanız, uygulamanın böyle bir özelliği varsa onu kullanmak isteyebilirsiniz. Bu haberimizde Steam Broadcasting ile oynadığınız oyunları aynı anda yayınlamanız için size imkan sağlayan bu özelliğin nasıl kullanıldığını, kullanırken nelere ihtiyacınızın olacağı, başlamak için neler yapılmalı gibi soruların hepsine yanıt vereceğiz.

Steam’de Canlı Yayın Yapmak

Steam, siz oyun oynarken başkalarına sunmanıza veya başkaları oyun oynarken arkadaşlarının onları izleyebilmeleri için kullanıcılara fırsat sağlar. Sizler de böyle arkadaşlarınızın sizi izlemesini istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Öncelikle, yayın yapabilmek için kısıtlanmamış ve yasaklı olmayan bir hesaba ihtiyacınız olacaktır. Adım adım ilerleyecek olursak;

1-Öncelikle yapmanız gereken herhangi bir oyuna girmek

2-Oyuna giriş yaptıktan sonra arkadaşlarınız size, izleme isteği gönderebilirler.

3-Eğer ki ilk defa izleme isteği almışsanız, sistem tarafından size “yayıncılık ayarları” gösterilecektir.

4- Burada yapacağınız ayarlarla sizleri kimlerin izleyebileceğini- arkadaşlar, herkes vb.- seçmeniz gerekir.

5-Bu adımları geçtikten sora insanlar sizleri izleyebilir. Oyundan çıktığınız zaman ise yayınınız sona erer.

Steam Nedir? Steam Hakkında Merak Edilenler!

Bu platformu kullanan kullanıcıların keyif aldıkları, ilgi duydukları oyunların dijital kopyalarını satın alabilecekleri, piyasaya henüz sürülmüş olan en son oyunlar ve çıkacak olan oyunlarla ilgili son gelişmelere, en son haberlere, oyunların ekran görüntülerine, oyun videolarına, farklı oyunlar keşfetme şansına ve bu oyunların topluluklarına katılabileceği, oyun arkadaşları ile sohbet edebilecekleri, sahip olduğu bütün oyunları en güncel, en yeni versiyonları ile oynayabileceği, sorun olmadan çoklu oyunculu ağlar üzerinde yer alabileceği harika bir oyun platformu olan Steam platformu, oyun oynamanın fanı olanlar ve bu hobiden oldukça keyif alan insanlar için yıllardır lider pozisyondaki platformdur. Kullanımı kolay ve oldukça sade ve pratik bir kullanıcı ara yüzüne sahip olan bu program, farklı başlıklar altında, ilgili olduğunuz herhangi bir alanda satın alabileceğiniz birçok oyunu ve oyun modunu sizlere sunmaktadır. Satın alınan oyunların, yine Steam yardımıyla bilgisayara indirilmesi avantajı da, oyun severlerin oldukça ilgisini çeken bir özelliktir. Bu sayede oyunları bilgisayarınıza indirerek oyun oynamaya başlayabilirsiniz.