Steam büyük bir kampanya başlattı

Steam platformu Bethesda yapımı oyunları kapsayan yayıncı indirimi kampanyasını hayata geçirdi. Dünyada milyonlarca oyuncunun vazgeçilmezi olan dijital oyun dağıtım mağazası Steam, oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yakın zamanda başarılı satışlara ulaşmış birçok oyun yüzde 75’e varan indirimlerle kullanıcılara sunuldu. İşte indirimli olan oyunlar:

Fallout 4 – 66,50 TL

Fallout 4 VR – 133 TL

Fallout New Vegas – 9 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim – 57,49 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim VR – 133 TL

Dishonored: Death of the Outsider – 66,50 TL

Dishonored – 14,49 TL

Dishonored 2 – 57,49 TL

Rage 2 – 74,75 TL

Prey – 57,49 TL

Doom Etenal – 65,67 TL

Doom – 49,50 TL

Doom VFR – 66,50 TL

Wolfenstein: Youngbloog – 75,57 TL

Wolfenstein: The Old Blood – 12,40 TL

Wolfenstein II: The New Colossus – 53,60 TL