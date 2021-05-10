İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Steam büyük bir kampanya başlattı

Dijital dağıtım platformu Steam oyun yayıncılarını sevindirecek büyük bir kampanya başlattı. Kampanyada oyuncuları büyük indirimler bekliyor. İşte detaylar…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:33
Steam büyük bir kampanya başlattı
Takip Et:

Steam platformu Bethesda yapımı oyunları kapsayan yayıncı indirimi kampanyasını hayata geçirdi. Dünyada milyonlarca oyuncunun vazgeçilmezi olan dijital oyun dağıtım mağazası Steam, oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yakın zamanda başarılı satışlara ulaşmış birçok oyun yüzde 75’e varan indirimlerle kullanıcılara sunuldu. İşte indirimli olan oyunlar:

Fallout 4 – 66,50 TL

Fallout 4 VR – 133 TL

Fallout New Vegas – 9 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim – 57,49 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim VR – 133 TL

Dishonored: Death of the Outsider – 66,50 TL

Dishonored – 14,49 TL

Dishonored 2 – 57,49 TL

Rage 2 – 74,75 TL

Prey – 57,49 TL

Doom Etenal – 65,67 TL

Doom – 49,50 TL

Doom VFR – 66,50 TL

Wolfenstein: Youngbloog – 75,57 TL

Wolfenstein: The Old Blood – 12,40 TL

Wolfenstein II: The New Colossus – 53,60 TL


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SteamBethesda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak

Popüler Haberler

Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?
Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Vaka sayısı İstanbul'da ne kadar azaldı? İstanbul güncel koronavirüs vaka sayıları
Televizyonda bugün hangi kandil özel programları var? 8 Mayıs Kadir Gecesi TV programları ve yayın saatleri
TRT 1 Benim Adım Melek 64. bölüm full izle
Teşkilat Macide kimdir? Gerçek adı nedir? Hilal Anay hakkında bilgiler
Akrep dizisi Fikret karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları nelerdir? Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek
Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Masum 416.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2021 Salı maç programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.