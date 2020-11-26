Steam black friday ve sonbahar indirimdeki oyunlar ve fiyatları

Steam Oyun İndirme Platformunda Sonbahar İndirimleri Neler?
Oyuncuların merakla beklediği Black Cuma kapsamındaki oyunların indirimleri açıklandı. Steam Sonbahar İndirimlerinde Destiny 2: Shadowkeep, The Sims 4 ve Sniper Elite gibi herkes tarafından beğenilerek oynanan oyunlar yer alıyor.
İndirim süresi 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde olacaktır.
Merakla Beklenen İndirimli Oyunlar!
Destiny 2: Shadowkeep
Tam tamına %50 oranda indirimle oyun severlerin karşısına çıkacak olan Destiny 2: Shadowkeep, 57 TL gibi düşük bir fiyatla alınmaya değecek oyunların arasında yer alıyor. Activision ile yollarını ayıran Bungie ekibi tarafından geliştirilen Destiny 2: Shadowkeep, birçok oyuncu tarafından beğenilerek oynanmaktaydı. Oyun inceleme sitelerinde de yüksek puan almasıyla dikkatleri üzerine çeken oyun indirimli olarak oyunculara Steam’de sunuluyor.
The Sims 4
Hemen hemen herkes tarafından bilinmekte olan The Sims serisi, hala aktif olarak çoğu oyuncu tarafından oynanıyor. Serinin 4. Oyununda %88 indirim yapan Steam, Deluxa Digital versiyonunu 41.99 TL gibi bir fiyatla oyunculara satışa sunulmuştur.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Total War: WARHAMMER II
Strateji oyunu olan Total War: WARHAMMER II strateji kavramını kendisiyle beraber farklı bir boyuta taşımayı başarıyor. %66 lık bir indirimle 71.40 TL fiyatıyla oyunculara satışa sunuluyor.
DEATH STRANDING
İlk önce PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyun, bu yılda PC kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Akıcı bir hikayeye sahip olan oyun beğenileri toplamayı başarıyor. DEATH STRANDING, % 50 gibi bir indirime uğrayarak 199.50 TL gibi bir fiyatla oyun severlerle buluşuyor.
Mass Effect 2
Rol yapma oyunu olarak bilinen Mass Effect 2, 1. Oyununa kıyasla çok daha geliştirilmiştir. İlk oyununda sadece 4 silah varken Mass Effect 2 ile beraber 19 tane silahla kullanma imkanı bulunuyor. Oyunda kullanılan gereçleri geliştirme imkanı sunan Power adlı yetenekler eklenerek oyun geliştirilmiştir. % 50 oranda indirimle 64.50 TL fiyata sahip olacaktır.
İndirimde olan tüm oyunları incelemek için buraya tıklayın.