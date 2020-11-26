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Steam black friday ve sonbahar indirimdeki oyunlar ve fiyatları

Steam'deki Sonbahar indirimine giren oyunlar hangileri? Steam Sonbahar İndirimine giren oyunların fiyatları ne? Bilgisayar oyunlarını oynayan oyunculara Steam'den sevindirici bir haber geldi. Steam Sonbahar indirimleri içine giren oyunlar araştırılıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 13:41
Steam black friday ve sonbahar indirimdeki oyunlar ve fiyatları
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Steam Oyun İndirme Platformunda Sonbahar İndirimleri Neler?

Oyuncuların merakla beklediği Black Cuma kapsamındaki oyunların indirimleri açıklandı. Steam Sonbahar İndirimlerinde Destiny 2: Shadowkeep, The Sims 4 ve Sniper Elite gibi herkes tarafından beğenilerek oynanan oyunlar yer alıyor.

İndirim süresi 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde olacaktır.

Merakla Beklenen İndirimli Oyunlar!

Destiny 2: Shadowkeep

Tam tamına %50 oranda indirimle oyun severlerin karşısına çıkacak olan Destiny 2: Shadowkeep, 57 TL gibi düşük bir fiyatla alınmaya değecek oyunların arasında yer alıyor. Activision ile yollarını ayıran Bungie ekibi tarafından geliştirilen Destiny 2: Shadowkeep, birçok oyuncu tarafından beğenilerek oynanmaktaydı. Oyun inceleme sitelerinde de yüksek puan almasıyla dikkatleri üzerine çeken oyun indirimli olarak oyunculara Steam’de sunuluyor.

The Sims 4

Hemen hemen herkes tarafından bilinmekte olan The Sims serisi, hala aktif olarak çoğu oyuncu tarafından oynanıyor. Serinin 4. Oyununda %88 indirim yapan Steam, Deluxa Digital versiyonunu 41.99 TL gibi bir fiyatla oyunculara satışa sunulmuştur.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege


% 67 indirimle 44.57 TL fiyata sahip olan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyununun Deluxe Edition versiyonu, grafik ve oynanış dinamikleriyle rakiplerinden bir adım öndedir. 1998 yılında yayınlanan ilk oyunu ile beraber çok fazla hayran kitlesi olan Rainbow Six serisi, günümüzdeki standartlara oldukça uygun bir oyundur.

Total War: WARHAMMER II

Strateji oyunu olan Total War: WARHAMMER II strateji kavramını kendisiyle beraber farklı bir boyuta taşımayı başarıyor. %66 lık bir indirimle 71.40 TL fiyatıyla oyunculara satışa sunuluyor.

 DEATH STRANDING

İlk önce PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyun, bu yılda PC kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Akıcı bir hikayeye sahip olan oyun beğenileri toplamayı başarıyor. DEATH STRANDING, % 50 gibi bir indirime uğrayarak 199.50 TL gibi bir fiyatla oyun severlerle buluşuyor.

Mass Effect 2

Rol yapma oyunu olarak bilinen Mass Effect 2, 1. Oyununa kıyasla çok daha geliştirilmiştir. İlk oyununda sadece 4 silah varken Mass Effect 2 ile beraber 19 tane silahla kullanma imkanı bulunuyor. Oyunda kullanılan gereçleri geliştirme imkanı sunan Power adlı yetenekler eklenerek oyun geliştirilmiştir. % 50 oranda indirimle 64.50 TL fiyata sahip olacaktır.

İndirimde olan tüm oyunları incelemek için buraya tıklayın.



Son Güncelleme: 26.11.2020 13:41
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SteamOyunPCPlayStation
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