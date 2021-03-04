Starship infilak etti

Amerikalı girişimci Elon Musk tarafından kurulan SpaceX firması, dün akşam saatlerinde Mars’a uzay aracı göndermeyi planlıyordu. Yüksek irtifa uçuşu denemesi yapacak olan uzay aracı, dikey konumda iken kısa bir süre sonra infilak etti ve alevler içinde kaldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket sahibi olunmaz, bu aracı uzaya göndermenin en büyük hayali olduğunu, uzay konusunda yeni teknolojiler için gerekli adımları atmaya çalıştıklarını ve dünya genelinde büyük bir çığır açmayı planladıklarını söyledi. Düşen uzay aracından sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da ifade Elon Musk, bir sonraki denemede başarı olacak olacaklarına inandıklarını, yaşanan sorunlarla alakalı uzman ekibimizle gerekli eksiklikleri test edip düzeltmelerin yapılması için gereken çalışmaların bir an önce başlatılması adına gerekli talimatları verdiğini ifade etti. Marsa gitmeyi planlayan uzay aracının büyük bir gürültüyle alevler içinde kalması ise sosyal medyayı salladı