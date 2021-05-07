Starlink uydu treni nerede? Starlink uyduları nedir? Starlink uyduları canlı nasıl izlenir? Starlink Türkiye'den nasıl izlenir?

Yüksek hızda intenet bağlantısı sağlamak amacıyla SpaceX firmasının uzaya yolladığı Starlink uyduları bu gece Türkiye’de birçok şehirde görüldü. Uydu treni olarak bilinen starlink uyduları gökyüzünde sıralı bir halde dizili olarak görüldü. Uydu inteneti erişimi sağlamak için Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan Starlink, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşan bir yapıya sahiptir. Büyük uydulara göre daha alçak yörüngede seyreden Starlink uyduları bazen insanlar tarafından UFO sanılmaktadır. Türkiye üzerinden de geçecek olan Starlink uydularının seyir haritasını canlı olarak izlemek mümkündür.

Starlink uydularını canlı izlemek için öncelikler buraya tıklayarak siteyi açınız. Daha sonra tarayıcınızın konum algılama isteğine izin vererek sitenin yüklenmesini bekleyin, siye yüklendiği ve konumunuzu algıladığı zaman uyduların görüneceği saat ve gün bilgileri ekranın sol kısmında gösterilecektir. Buradan zaman dilimini seçerek konumunuza göre uyduların hareketini görebilirsiniz. Eğer isterseniz ekranın sağ bölümünden Google Street View görüntülemesini de kullanabilirsiniz.