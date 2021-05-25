Star Wars Jedi Fallen, PS5 ve Xbox’a gelecek

Bazı oyun dağıtıcılarının iddialarına göre çıktığı senenin başarılı oyunlarından olan Star Wars: Jedi Fallen Order’ın gelecek ayda PlayStation 5 ile Xbox Series S ve Xbox Series X oyun konsollarına gelecek.

Avrupalı oyun dağıtıcıları oyunun çıkış tarihini 11 Haziran olarak belirtirken, Brezilyalı oyun dağıtıcılarına göre ise oyun 26 Haziran’da çıkacak.

Star Wars: Jedi Fallen Order’ın mevcut sürümü yeni PlayStation ve Xbox modellerine uygun olarak güncellenecek. Bu güncelleme oyun daha önce satın almış olanlar için bedava olacak.

Respawn ve Electronic Arts firmalarının ortaklığında geliştirilen oyun, 15 Kasım 2019’da satışa PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına özel olarak satışa sunulmuştu. Mart 2020 itibariyle Star Wars: Jedi Fallen Order 10 milyon adet satılmıştı.