İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oynanır? Friv Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu online

Netlfix'in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game'in birinci oyunu "Kırmızı Işık Yeşil Işık" oyunu artık oyunseverlerle. Peki, Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oyanır? İşte detaylar...

12 Ekim 2021 Salı 14:02
Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oynanır? Friv Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu online
Takip Et:

Squid Game dizisinin birinci ve en fazla dikkat çeken oyunu Kırmızı Işık Yeşil Işık isimli oyun oldu. Oyun, geniş bir arazide, bir yanda büyük ödülü kazanmayı isteyen oyuncular, bir yanda da şarkı söyleyen robot kızın durması ile başlıyor.

Kırmızı Işık Yeşil Işık oyun kuralları

Robot şarkı söyleyip oyunculara sırtını döndüğü zaman yani yeşil ışık yandığında oyuncular yürüyebiliyor. Fakat, robot şarkı söylemeye ara verip oyunculara doğru döndüğü zaman yanı kırmızı ışık yandığında oyuncuların durması gerekiyor. 

Kırmızı ışık yanıp robot oyunculara döndüğünde oyuncular durmaz ve yürümeye devam ederlerse vurularak oyunu kaybederler. Bundan dolayı robotun şarkı söylediği esnada oyuncular olabildiğince ilerleyip kırmızı ışık yandığı zaman durmalı. 

Oyuncular oldukça dikkatli olmalı ve bitiş çizgisine ulaşarak hayatta kalmalı. Robot kızın kafasıyla yaptığı hareketlere bakarak oyuncular ne zaman duracaklarını ayarlayabilir. 

Squid Game online oynama ekranı

Son Güncelleme: 12.10.2021 14:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı ışık Yeşil ışık Oyunu OynaKırmızı ışık Yeşil ışık Oyunu Nasıl Oynanır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Citroen Ami fiyatı ve özellikleri neler?
Citroen Ami fiyatı ve özellikleri neler?
Face, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Face, Instagram ve WhatsApp çöktü mü?
Face, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Face, Instagram ve WhatsApp çöktü mü?
Pokemon GO oynarken daha az şarj kullanımı için yapmamız gerekenler
Pokemon GO oynarken daha az şarj kullanımı için yapmamız gerekenler
TikTok 14 yaş altına kısıtlama getiriyor
TikTok 14 yaş altına kısıtlama getiriyor
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
PUBG Mobile isim değiştirme kartı 180 UC ne kadar?
PUBG Mobile isim değiştirme kartı 180 UC ne kadar?

Popüler Haberler

Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oynanır? Friv Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu online
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?
13 Ekim 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Ekim Çarşamba at yarışı programı
Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı
TJK 12 Ekim 2021 Salı at yarışı sonuçları
TRT Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Seksenler dizisi yeni sezon yeni bölüm tarih belli oldu!
Squid Game ödülü 45.6 milyar Won ne kadar, kaç TL yapıyor? 1 Won kaç TL'dir? Won hangi ülkenin para birimidir?
E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini kim canlandırıyor? Atilla Şendil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 10 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?
12 Ekim 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Citroen Ami fiyatı ve özellikleri neler?
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.