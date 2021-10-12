Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oynanır? Friv Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu online

Squid Game dizisinin birinci ve en fazla dikkat çeken oyunu Kırmızı Işık Yeşil Işık isimli oyun oldu. Oyun, geniş bir arazide, bir yanda büyük ödülü kazanmayı isteyen oyuncular, bir yanda da şarkı söyleyen robot kızın durması ile başlıyor.

Kırmızı Işık Yeşil Işık oyun kuralları

Robot şarkı söyleyip oyunculara sırtını döndüğü zaman yani yeşil ışık yandığında oyuncular yürüyebiliyor. Fakat, robot şarkı söylemeye ara verip oyunculara doğru döndüğü zaman yanı kırmızı ışık yandığında oyuncuların durması gerekiyor.

Kırmızı ışık yanıp robot oyunculara döndüğünde oyuncular durmaz ve yürümeye devam ederlerse vurularak oyunu kaybederler. Bundan dolayı robotun şarkı söylediği esnada oyuncular olabildiğince ilerleyip kırmızı ışık yandığı zaman durmalı.

Oyuncular oldukça dikkatli olmalı ve bitiş çizgisine ulaşarak hayatta kalmalı. Robot kızın kafasıyla yaptığı hareketlere bakarak oyuncular ne zaman duracaklarını ayarlayabilir.



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