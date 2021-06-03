Spotify Sadece Sen özelliği nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır?

Spotify ‘Sadece Sen’ özelliği

Spotify, her senenin sonlarına doğru size o sene içerisinde dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılarını göstermek için "Spotify Wrapped" adlı size özel çalma listesi yayınlıyor. Zevkinizin nasıl değiştiğini anlamanın ve unutmuş olabileceğiniz şarkıları yeniden keşfetmenin eğlenceli bir yoludur.

Kullanıcılar tarafından çok beğenilen Spotify'ın yeni özelliği "Sadece Sen ", kullanıcıların yeni kişiselleştirilmiş çalma listeleri keşfetmelerini sağlayacak. Spotify'ın Blend olarak adlandırdığı ikinci bir çalma listesi oluşturmayı yalnızca siz seçebilirsiniz. Blend şu anda beta sürümündedir. Kapsamlı müzik zevkinize göre özel bir karışım oluşturur ve uygulama için bir arkadaş edinmenizi sağlar. Şirketin otomatik olarak oluşturulan çalma listelerinin güncellendiği gibi Blend de günlük olarak güncelleme işlemi yapar. . Bu nedenle birbirinizin dinleme alışkanlıklarının zamanla nasıl değiştiğini anlayabilirsiniz. Blend, premium ve ücretsiz kullanıcılar için mevcuttur.

Spotify ‘Sadece Sen ‘ özelliğini açma

Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak uygulamanın güncel olduğundan emin olun.Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, otomatik olarak ana sayfanıza gelecek. Arama çubuğunun altında, “Nasıl dinlediğinizi öğrenin” etiketli bir açılır pencere olacak. Kişiselleştirilmiş listeniz çalmaya başlayacaktır. Sayfaların geçmesini bekleyin ya da ilerlemek için ekranın sağ tarafına tıklayın .Müzik dinlemeyi bitirdiğinizde, ‘’Sadece Sen’’ gösterisindeki her sayfa size özel olacaktır. . Herhangi bir sayfanın altındaki Paylaş’a dokunduktan sonra bunu bir arkadaşınıza ya da başka bir uygulamaya gönderebilirsiniz.