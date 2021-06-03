Spotify Sadece Sen özelliği nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır?

Spotify ‘Sadece Sen’ özelliği
Spotify, her senenin sonlarına doğru size o sene içerisinde dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılarını göstermek için "Spotify Wrapped" adlı size özel çalma listesi yayınlıyor. Zevkinizin nasıl değiştiğini anlamanın ve unutmuş olabileceğiniz şarkıları yeniden keşfetmenin eğlenceli bir yoludur.
Spotify ‘Sadece Sen ‘ özelliğini açma
Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak uygulamanın güncel olduğundan emin olun.Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, otomatik olarak ana sayfanıza gelecek. Arama çubuğunun altında, “Nasıl dinlediğinizi öğrenin” etiketli bir açılır pencere olacak. Kişiselleştirilmiş listeniz çalmaya başlayacaktır. Sayfaların geçmesini bekleyin ya da ilerlemek için ekranın sağ tarafına tıklayın .Müzik dinlemeyi bitirdiğinizde, ‘’Sadece Sen’’ gösterisindeki her sayfa size özel olacaktır. . Herhangi bir sayfanın altındaki Paylaş’a dokunduktan sonra bunu bir arkadaşınıza ya da başka bir uygulamaya gönderebilirsiniz.