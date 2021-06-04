Spotify Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır? Spotify yıldız haritasına nasıl bakılır? Spotify Blend ne demek?

Dünyanın en çok sevilen müzik uygulaması Spotify, yepyeni bir özelliği kullanıcılarına sundu. Sadece Sen özelliği sayesinde kullanıcılar, kendilerine özel çalma listeleri hazırlayabilecek. Müzik şirketi, Sadece Sen ile beraber Spotify Blend özelliğini de piyasaya sürdü.

Sadece Sen özelliğini üyelerinin hizmetine sunan Spotify, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu. Bu adımı ile kullanıcılarının beğenisini kazanan İsveç menşeili şirket, insanların dinleme alışkanlıklarını bambaşka bir seviyeye çıkarabilir. Sadece Sen özelliği sayesinde günlük güncellemeler, Instagram’daki hikaye paylaşma mantığıyla benzer özellikler taşıyor.

Özellik, kişilerin sıkça yayınladığı müzikleri veya gün içinde sürekli dinlediği müzikler hakkında fikirler sunuyor. Yeni keşfedilen bir sanatçı ile alakalı bazı terimler göstermesi de Sadece Sen’i farklı kılan özelliklerden bir tanesi.

Kişilerin kendi müzik zevklerine göre yeni bir karışık liste oluşturmasına ve Spotify üzerinden arkadaş seçilmesine olanak sağlamaya Spotify Blend denilmektedir. Blend özelliği şuan uygulamanın beta sürümünde bulunuyor.