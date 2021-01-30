Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!

Spotify, yapay zeka algoritmalarını uygulayarak ilginç bir karar aldı ve kullanıcıların seslerini analiz etmek için bir yöntem geliştirdi.

Ünlü dijitalplatformu Spotify, milyonlarca kullanıcının sesini analiz etmek için patentli sistemini kullanacak. Spotify, uygulamanın kullanıcılarına bir dizi soru soracak ve yanıtlara göre kullanıcının ruh halini açıklayacak, böylece o ruh haline uygun olmayan müzikler önermek yerine bu duruma daha uygun bir müzik listesi paylaşmayı hedefliyor. Bu açıdan bakıldığında, bu kullanıcı için faydalı bir karar gibi görünse de insanların seslerini gözlemlemek biraz korkutucu olabilir.

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen analiz sonunda izleyicinin duygularını kızgın, mutlu, gergin veya üzgün olma şekline göre ayırt edebilecekler. Spotify'ın patent başvurusu halen test aşamasında olan bu özelliği bazı testleri geçecek ve kabul edilirse önümüzdeki birkaç yıl içinde uygulamaya konulacak.