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Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!

WhatsApp tarafından açıklanan gizlilik anlaşması son zamanlarda tartışmalara neden oldu. Spotify'ın da benzer bir harekette bulundu. Spotify, ses tanıma teknolojisini kullanarak insanların ruh halini algılayabilecek ve onlara göre müzik listelerini görüntüleyebilecek. Yeni karar kullanıcının gizliliğini ihlal ediyor mu, yoksa uygun müzik önererek kullanıcılara fayda sağlıyor mu? Sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:03
Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!
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Spotify, yapay zeka algoritmalarını uygulayarak ilginç bir karar aldı ve kullanıcıların seslerini analiz etmek için bir yöntem geliştirdi.

Ünlü dijital müzik platformu Spotify, milyonlarca kullanıcının sesini analiz etmek için patentli sistemini kullanacak. Spotify, uygulamanın kullanıcılarına bir dizi soru soracak ve yanıtlara göre kullanıcının ruh halini açıklayacak, böylece o ruh haline uygun olmayan müzikler önermek yerine bu duruma daha uygun bir müzik listesi paylaşmayı hedefliyor. Bu açıdan bakıldığında, bu kullanıcı için faydalı bir karar gibi görünse de insanların seslerini gözlemlemek biraz korkutucu olabilir.

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen analiz sonunda izleyicinin duygularını kızgın, mutlu, gergin veya üzgün olma şekline göre ayırt edebilecekler. Spotify'ın patent başvurusu halen test aşamasında olan bu özelliği bazı testleri geçecek ve kabul edilirse önümüzdeki birkaç yıl içinde uygulamaya konulacak.



Son Güncelleme: 30.01.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
SpotifyMüzikSes
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